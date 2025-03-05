بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الأمانة تطلق نظام التفتيش البيئي الإلكتروني

منذ ساعتين
الأمانة تطلق نظام التفتيش البيئي الإلكتروني

وطنا اليوم:اطلق امين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة اليوم نظام التفتيش البيئي الإلكتروني في أمانة عمان ، والذي يسعى إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة عمل دوائرها الخدمية من خلال تطبيق أحدث التقنيات في هذا السياق.
ويهدف نظام التفتيش البيئي الإلكتروني إلى تطوير آلية التفتيش البيئي والخدمي داخل مدينة عمان من خلال رقمنة الإجراءات وتسهيل التواصل بين مختلف الدوائر المعنية، كما يساهم في تحقيق سرعة أكبر ودقة في معالجة الملاحظات البيئية والتشغيلية و رفع كفاءة النظافة والخدمات في المدينة.
وقال الشواربة ان نظام التفتيش البيئي الإلكتروني يعمل من خلال مفتشي دائرة خدمات المدينة الذين يقومون بتنفيذ جولات تفتيشية في مختلف مناطق العاصمة عمان لرصد الملاحظات البيئية أو الملاحظات المتعلقة بالنظافة والمظهر العام في المدينة بشكل سريع وفعّال، حيث يتم تسجيل الملاحظات من خلال المفتشين إلكترونيا و بشكل مباشر ومن ثم إرسالها إلى الجهة المعنية بالملاحظة سواء مناطق او دوائر، و هذا يتيح للجهة المعنية سرعة التعامل مع الملاحظات واتخاذ الإجراءات المناسبة.
واضاف ان النظام يساهم في رفع مستوى الرضا العام لدى سكان المدينة من خلال الاستجابة السريعة للملاحظات ومعالجتها بكفاءة، مما يعكس التزام أمانة عمان الكبرى بتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزز هذه الاستجابة الفعالة ثقة المواطنين بالأمانة، حيث يشعرون بجدية العمل وسرعة تنفيذ الحلول. كما يؤدي تسريع معالجة الملاحظات البيئية إلى الحد من تكرارها، مما يساهم في تحسين مستوى النظافة في المدينة والحفاظ على بيئة صحية ومستدامة للجميع.
واكد ان هذا التكامل بين سرعة الإنجاز وجودة الأداء يسهم في تعزيز العلاقة بين المواطنين والأمانة، ويعكس الجهود المبذولة لتحقيق بيئة نظيفة و كفاءة عالية في تقديم الخدمات.
بدوره أشار مدير دائرة خدمات المدينة الدكتور ابراهيم الهبارنة ان النظام يهدف إلى تحسين كفاءة عملية التفتيش من خلال توفير وقت أكبر للمفتشين في رصد الملاحظات بدلاً من العودة إلى المركز لتسجيل التقارير يدوياً، والى ضمان سرعة الاستجابة في تزويد الجهات المعنية بالملاحظات ورفع كفاءة الاستجابة لها، و تعزيز التنسيق و التشاركية الفعالة بين دوائر أمانة عمان الكبرى، مثل دائرة خدمات المدينة والمناطق والدوائر الخدمية، لضمان تنفيذ الملاحظات بشكل أكثر فاعلية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:19

صرخةُ أُمّ

12:58

الملتقى شبه الإقليمي الرابع في مدارس الجامعة حول أهداف التنمية المستدامة 2030 .. صور

12:53

إعلان زين في رمضان.. الأوطان تنهض من جديد بصمود أهلها

12:48

الأردن الـ49 عالميا بمؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي 2024

12:40

شاهد بالصور : شركة مناجم الفوسفات تدشن المرحلة الثالثة من مشروع تخضير جبل الجبس

12:33

المركزي يحذر من التعامل مع جهات غير مرخصة لتسهيل الحصول على القروض

12:18

أول رد فعل من إدارة ترامب على المقترح العربي لإعادة إعمار قطاع غزة

11:49

ضبط محلين ينتهكان حرمة رمضان وتحويل أصحابها للادعاء العام بإربد

11:24

وزير التربية يطمئن على الحالة الصحية للطالب محمد الحميدي

11:12

سامر المصري: مسلسل باب الحارة استفز نظام بشار الأسد

11:04

كابيتال بنك يواصل دعمه لمؤسسة “أطفالنا” ويتكفل بعلاج 30 طفلاً

11:02

حماية المستهلك تدعو الى التكافل خلال الشهر الكريم لتخفيف الأعباء على الاسر المعوزة

وفيات
وفيات الاربعاء 5-3-2025وفاة طبيب وهو على رأس عمله في البشيروفيات الثلاثاء 4-3-2025وفيات الاثنين 3-3-2025وفيات الأحد 2-3-2025