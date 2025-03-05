الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

وطنا اليوم:دعا مندوبا السير والدورات الخارجية إلى ضرورة التأني والحذر عند القيادة خاصة مع بدء التغير في حالة الطقس، ودخول حالة من عدم الاستقرار وما يرافقها من أمطار ورياح تكون في بعض الأحيان مثيرة للغبار.

وشددوا على ضرورة متابعة النشرات التحذيرية المتعلقة الحالة الجوية، وعدم التردد في الاتصال على رقم الطوارئ 911 عند الحاجة لأي مساعدة، حيث ستبقى على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لضمان سلامة الجميع.

ويتأثر الأردن تدريجيا بحالة من عدم الاستقرار الجوي الأربعاء، حيث تسود أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً وتنخفض درجات الحرارة قليلا، وتهطل زخات متفرقة وغير منتظمة من المطر على فترات في أماكن مختلفة، قد تكون غزيرة أحيانا خاصة في بعض المناطق الشرقية والجنوبية قد يصحبها الرعد وهطول حبات البرد.

وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الأردن تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي الخميس، مع بقاء الطقس غائما جزئيا إلى غائم أحياناً، وتهطل زخات من المطر في الجنوب والشرق تمتد إلى مناطق متفرقة قد تكون غزيرة أحيانا خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية ويصحبها الرعد وهطول حبات البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة الجمعة، مع بقاء الطقس غير مستقر وغائما جزئيا إلى غائم أحياناً، ويتوقع هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة خاصة في الجنوب والشرق قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح شمالية شرقية نشطة السرعة.