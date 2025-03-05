أجواء غير مستقرة وهطولات مطرية على مختلف المناطق

وطنا اليوم:تتأثر المملكة اليوم الأربعاء بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويكون الطقس غائما جزئياً الى غائم احيانا وتنخفض درجات الحرارة قليلا، وتهطل باذن الله زخات متفرقة وغير منتظمة من المطر في شرق المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية تكون غزيرة احيانا في بعض المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة يصحبها الرعد وهطول حبات البرد.

كما يحتمل في ساعات ما بعد الظهر أن تشهد أجزاء محدودة من المناطق الوسطى والشمالية زخات من المطر لفترة قصيرة مع رياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للغبار، ما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية وخصوصا في مناطق البادية.

وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار ولاسيما في جنوب وشرق المملكة ومن تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في من البادية الشمالية الشرقية والجنوبية من المملكة، ومن احتمالية هطول البرد في أقصى البادية الشمالية الشرقية.

وتزداد حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة غدا الخميس حيث يتوقع أن تزداد كميات الغيوم الركامية الماطرة ، وتصبح أكثر انتشارا في مناطق عدة من المملكة مصحوبة بهطولات غزيرة من المطر في بعض المناطق، ولا سيما الجنوبية والشرقية من المملكة ، ويصحبها الرعد وهطول البرد ،ما قد يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة ، وتنشط الرياح الشرقية المثيرة للغبار خصوصا في المناطق البادية والصحراوية من المملكة.

وتنخفض درجات الحرارة قليلا الجمعة، ويستمر تأثير حالة عدم الإستقرار الجوي ،حيث يكون الطقس باردا نسبيًا وغائما جزئيًا الى غائم احيانا ، مع توقع بإذن الله تعالى هطول زخات من المطر في أماكن عدة من المملكة ، قد تكون غزيرة احيانا في بعض المناطق، خصوصا في جنوب وشرق المملكة يصحبها الرعد وهطول البرد، وتكون الرياح شمالية شرقية نشطة السرعة.

اما السبت، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة ، ويكون الطقس باردا نسبيًا و غائما جزئيًا في أغلب المناطق ، مع بقاء فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات من المطر في أجزاء من مناطق البادية الشمالية الشرقية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 16 – 6 درجة مئوية، وفي غرب عمان 14 – 4، وفي المرتفعات الشمالية 13 – 5، وفي مرتفعات الشراة 14 – 3، وفي مناطق البادية 19 – 5، وفي مناطق السهول 17 – 6، وفي الأغوار الشمالية 22 – 7، وفي الأغوار الجنوبية 24 – 12،مما وفي البحر الميت 23 – 12، وفي خليج العقبة 24 – 11 درجة مئوية.