ترمب: سنستعيد أمريكا العظيمة وسننهي الحرب في غزة وأوكرانيا

ترمب: نعمل على تنفيذ أكبر عملية ترحيل للمهاجرين غير القانونيين في تاريخ أمريكا

ترمب: مدن أمريكية بأكملها انهارت تحت وطأة احتلال المهاجرين غير القانونيين

ترمب: التعيينات الحكومية يجب أن تكون بناء على الكفاءة وليس العرق أو الجنس

ترمب: استحدثت وزارة الكفاءة الحكومية برئاسة إيلون ماسك لوقف الهدر في ميزانية الحكومة

ترمب: كشفنا فسادا بمئات المليارات من الدولارات بفضل وزارة الكفاءة الحكومية

ترمب: سنحقق نموا في قطاع صناعة السيارات كما لم يشهده أحد من قبل

ترمب: الرسوم الجمركية تجعل من أمريكا عظيمة وغنية مجددا

ترمب: فرضت رسوما جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الألمنيوم والنحاس والأخشاب والصلب

ترمب: أطلب من الكونغرس تمويل درع دفاعي صاروخي مثل القبة الحديدية التي تمتلكها “إسرائيل”

ترمب: نحتاج إلى غرينلاند لأغراض الأمن القومي وسنحصل عليها بطريقة أو بأخرى

ترمب: سنعيد المحتجزين من غزة وسننهي الصراع في أوكرانيا

ترمب: تعمل إدارتي على حماية أطفالنا من الأيديولوجيات السامة في مدارسنا مثل التحول الجنسي

ترمب: سنقود البشرية إلى الفضاء ونغرس العلم الأمريكي على كوكب المريخ

ترمب يعلن إطلاق تأشيرات “البطاقة الذهبية” لاستقطاب الموهوبين من أنحاء العالم

وطنا اليوم:ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خطابًا شاملاً تناول فيه رؤيته لمستقبل الولايات المتحدة، متعهدًا باتخاذ إجراءات حازمة في مجالات الاقتصاد، الأمن القومي، الهجرة، والسياسة الخارجية، في إطار سياسته “أمريكا أولًا”.

وأكد ترمب عزمه القضاء على التضخم عبر الحد من عمليات الاحتيال والهدر وسرقة المال العام، مشيرًا إلى أن إدارته حصلت على 1.7 تريليون دولار من الاستثمارات الجديدة بفضل سياسات “أمريكا أولًا”.

كما أعلن فرض رسوم جمركية على الشركات التي لا تصنع منتجاتها في الولايات المتحدة، مؤكدًا أن “الرسوم الجمركية ستجعل أمريكا عظيمة وغنية مجددًا”.

وأضاف أن النظام التجاري الحالي “غير عادل” تجاه الولايات المتحدة، موضحًا أن بلاده ستبدأ تطبيق رسوم جمركية متبادلة في الثاني من أبريل، مؤكدًا أن دولًا عديدة “تفرض علينا رسومًا غير عادلة وسنعاملها بالمثل”.

كما أعلن عن فرض رسوم بنسبة 25% على واردات الألمنيوم والنحاس والأخشاب والصلب.

وشدد ترمب على أن إدارته تعمل بسرعة لترحيل المهاجرين غير القانونيين، واصفًا الوضع بأنه “احتلال” لبعض المدن الأمريكية. وقال: “نحقق التحرير العظيم للولايات المتحدة من المهاجرين غير القانونيين”، مؤكدًا أن عصابات المخدرات المكسيكية تم تصنيفها كمنظمات إرهابية “على غرار تنظيم الدولة”.

كما أعلن أنه وقع قانونًا يقضي باحتجاز المجرمين الخطرين من المهاجرين، مطالبًا الكونغرس بالموافقة على تشريع يفرض عقوبة الإعدام لأي شخص يقتل شرطياً، بالإضافة إلى طلبه تمويلًا لإتمام “أكبر عملية ترحيل للمهاجرين غير القانونيين في تاريخ البلاد”.

قطاع الأمن والقضاء

وتحدث ترمب عن اتخاذ إجراءات لإصلاح مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل، مشيرًا إلى أن “نظام العدالة انقلب رأسًا على عقب على يد المجانين اليساريين المتطرفين”.

واتهم إدارات خلال عهد بايدن باستخدام إنفاذ القانون كسلاح ضد المعارضين السياسيين، مشددًا على ضرورة إعادة فرض “القانون والنظام” في المدن الأمريكية.

السياسة الخارجية

وأكد ترمب أنه تلقى إشارات قوية من روسيا بشأن استعدادها للسلام، مشيرًا إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أبلغه باستعداده للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وأضاف: “آن الأوان لوقف هذه الحرب العبثية”، مؤكدًا أن أوروبا أنفقت على شراء النفط والغاز الروسيين أكثر مما أنفقته على الدفاع عن أوكرانيا.

كما تعهد ترمب باستعادة السيطرة على قناة بنما، وطلب من الكونغرس تمويل درع دفاعي صاروخي يشبه القبة الحديدية “الإسرائيلية”، مشددًا على أن الولايات المتحدة بحاجة إلى غرينلاند لأغراض الأمن القومي “وسنحصل عليها بطريقة أو بأخرى”.

رؤية للمستقبل

وتعهد ترمب بأن تظل الولايات المتحدة “حرة إلى الأبد”، قائلًا: “سنقاتل من أجلها حتى الموت”.

كما أعلن عن خطط لاستكشاف الفضاء، قائلاً: “سنقود البشرية إلى الفضاء ونغرس العلم الأمريكي على كوكب المريخ وحتى أبعد من ذلك بكثير”.

وأضاف: “سنبني الحضارة الأكثر حرية وتقدمًا وديناميكية وهيمنة على الإطلاق”، متعهدًا بأن يشهد قطاع صناعة السيارات نموًا غير مسبوق، كما أعلن عن إطلاق تأشيرات “البطاقة الذهبية” لاستقطاب الموهوبين من أنحاء العالم.