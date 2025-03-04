حماس : سلاحنا خط أحمر ولن نفاوض عليه مقابل إعمار غزة

وطنا اليوم:بعدما اشترطت إسرائيل نزع كامل السلاح في غزة من أجل المضي قدما في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني المدمر، ردت حركة حماس.

فقد شدد القيادي في حماس، سامي أبو زهري، اليوم الثلاثاء، على أن نزع سلاح الحركة “خط أحمر”

كما تابع أن الحركة لن تقبل بمقايضة سلاحها بإعادة الإعمار ودخول المساعدات، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

“هراء”

واعتبر أن كل حديث حول سلاح حماس “هراء”، مؤكدا أن السلاح خط أحمر لدى حماس وكل الفصائل، ولا يخضع للمساومة وغير مطروح للنقاش أو التفاوض.

كذلك شدد على أن أي حديث عن ترحيل الغزيين من أرضهم مرفوض.

أتى ذلك رداً على كلام وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الذي قال بوقت سابق اليوم إن تل أبيب مستعدة للمضي للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة بشرط نزع كامل للسلاح من القطاع. وأكد أن هذا الشرط أساسي للانتقال للمرحلة الثانية، مهدداً بأن إسرائيل لو أرادت العودة للحرب لفعلت.

وزعم أن المساعدات أصبحت محركا اقتصاديا لحماس في غزة.

كما رأى أن ما سمّاه استغلال المساعدات لمواصلة الحرب ضد تل أبيب لا يمكن أن يستمر.

احتمال العودة للحرب

يشار إلى أن كلاً من إسرائيل وحماس تستعدان للعودة إلى الحرب على ما يبدو، إذ أفادت مصادر إسرائيلية بأن الحكومة الإسرائيلية تخطط لتشديد حصارها على غزة كجزء مما سمّتها “خطة الجحيم”، بهدف الضغط على حماس لإطلاق المزيد من الأسرى من دون انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع المدمر.

في حين هددت الحركة أكثر من مرة إلى أنها مستعدة لاستئناف القتال، في حال أقدمت إسرائيل على ذلك.

يأتي ذلك، فيما تستعد القاهرة لطرح خطتها حول إعمار غزة على طاولة القمة العربية الطارئة، والتي تنص من ضمن عدة بنود على تدريب عناصر من الشرطة الفلسطينية من أجل مسك الأمن في القطاع، تمهيدا لتسليمه إلى السلطة الفلسطينية.

كما تتضمن اقتراحاً لمسألة السلاح والفصائل المسلحة في غزة.