وطنا اليوم:عقد وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني، اليوم، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن أهم القرارات الصادرة عن جلسة مجلس الوزراء، والتي تضمنت حزمة من المشاريع الخدمية والتنموية، إضافةً إلى مواقف الحكومة من القضايا الإقليمية الراهنة.

إقرار مشاريع خدمية بقيمة تتجاوز 40 مليون دينار

أعلن المومني أن مجلس الوزراء وافق على تنفيذ عدة مشاريع خدمية تشمل تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، حيث تم إقرار مشروع تطوير مكب نفايات الأكيدر بكلفة تقارب 30 مليون دينار، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية ومعالجة المخلفات الصلبة.

وكشف عن الحزمة الأولى من مشروع تزويد مياه بني كنانة بكلفة 9 ملايين دينار، لتحسين خدمات المياه وضمان استدامتها، إضافة لإنشاء مدرسة العالوك الأساسية في محافظة الزرقاء، لتعزيز القطاع التعليمي وتوفير بيئة تعليمية حديثة للطلبة.

كما وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الإفصاح عن البيانات لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز الشفافية وتمكين المواطنين من الوصول إلى المعلومات.

بالإضافة إلى ذلك، أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025، الذي يسعى إلى تعزيز بيئة الأعمال وتحقيق العدالة الاقتصادية بين مختلف القطاعات.

الموقف الأردني من التطورات الإقليمية

وفيما يتعلق بالشأن الإقليمي، أكد المومني إدانة الحكومة الأردنية للقصف الإسرائيلي على مناطق في سوريا، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا للسيادة السورية. كما شدد على موقف الأردن الرافض لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرًا إلى استمرار الجهود الأردنية لإغاثة القطاع.

استقبال الأطفال الغزيين للعلاج في الأردن

أعلن المومني عن بدء دخول الدفعة الأولى من الأطفال الغزيين للعلاج في الأردن عبر مطار ماركا، مؤكدًا أن دفعة أخرى ستصل برًّا قريبًا، وذلك ضمن الجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني.

مشاركة جلالة الملك في القمة العربية الطارئة بالقاهرة

كما أشار إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني سيشارك اليوم في القمة العربية الطارئة في القاهرة، والتي ستبحث في الموقف العربي الموحد تجاه غزة، بالإضافة إلى خطة إعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه.

وأكد المومني على موقف الأردن الثابت، الذي أعلن عنه جلالة الملك خلال زيارته إلى واشنطن، برفض التهجير ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.