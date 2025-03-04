تفاصيل خطة مصر لغزة.. تدريب الشرطة وعودة السلطة

وطنا اليوم:اعتمدت القمة العربية في مسودتها للبيان الختامي، الثلاثاء، خطة إعادة إعمار قطاع غزة المقدمة من مصر، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.

ودعت مسودة البيان الختامي المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى تقديم دعم سريع لخطة إعادة إعمار غزة.

ورحب البيان بعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة خلال الشهر الحالي.

ودعا القادة العرب إلى إجراء انتخابات في كافة المناطق الفلسطينية خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك، وفقًا لمسودة البيان الختامي للقمة العربية.

وتستضيف العاصمة المصرية القاهرة، قمة عربية طارئة لبحث تطورات القضية الفلسطينية الثلاثاء.

وكان اجتماع وزاري تحضيري للقمة العربية الطارئة بحث، الاثنين، الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة والبيان الختامي المقرر إصداره في ختام القمة.

وناقش اجتماع وزراء الخارجية العرب، التحضيرات والترتيبات الجارية لعقد القمة التي تستضيفها جمهورية مصر العربية التي تأتي تأكيدا على الموقف العربي الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وإعادة إعمار غزة.

وتبلغ التكلفة الإجمالية، وفقاً للخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، 53 مليار دولار.

ووفقاً للخطة، فإن عملية إعادة الإعمار ستستغرق مدة خمس سنوات، في حين سيستغرق التعافي المبكر ستة أشهر، ويشمل رفع الأنقاض وتركيب مساكن مؤقتة.

تتكون الخطة من مرحلتين رئيسيتين؛ حيث ستتطلب المرحلة الأولى مدة عامين، وتشمل بناء 200 ألف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية تبلغ 20 مليار دولار. أما المرحلة الثانية، فستستغرق عامين ونصف العام، وتشمل بناء 200 ألف وحدة سكنية إضافية، وإنشاء مطار في غزة، مع تكلفة إجمالية تبلغ 30 مليار دولار.

كما أشارت الخطة إلى تدريب كل من مصر والأردن لعناصر من الشرطة الفلسطينية لمسك الأمن في القطاع، ما يمهد لاحقا إلى عودة السلطة الفلسطينية من أجل إدارة غزة.

ونصت على تشكيل لجنة تتولى إدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر بقرار فلسطيني، مكونة من شخصيات تكنوقراط مستقلين تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

كما لفتت إلى إمكانية قيام مجلس الأمن بدراسة فكرة التواجد الدولي في الأراضي الفلسطينية عبر قوات حفظ سلام.

وحثت الخطة المصرية على ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير، مطالبة بضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب، مشيرة إلى أن محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار.

وطالبت الخطة المصرية، بضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مُشيرة إلى أن تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين.

كما طالبت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، المجتمع الدولي إيلاء اهتمامه لدعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنه سيكون من أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار إعاقة الجهد الإنساني وعملية إعادة الإعمار.