بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الكابينت الإسرائيلي يجتمع الأحد لبحث احتمال استئناف القتال بغزة

منذ دقيقتان
الكابينت الإسرائيلي يجتمع الأحد لبحث احتمال استئناف القتال بغزة

وطنا اليوم:قالت قناة “آي 24″ الإسرائيلية إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) سيجتمع الأحد المقبل على خلفية احتمال استئناف القتال في قطاع غزة”.
كما قالت القناة 12 الإسرائيلية ان القيادة الجنوبية في الجيش أصدرت تعليمات للجنود بالاستعداد لاحتمال استئناف الحرب.
وقالت وسائل إعلام إن إسرائيل ستعود إلى القتال في قطاع غزة خلال أيام إذا لم تواصل حركة حماس الإفراج عن المحتجزين، في حين قالت نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط إن واشنطن تريد التوصل لحل دبلوماسي ولا أحد يريد عودة القتال.
وأوضحت القناة الـ12 أن “إسرائيل ترغب في التوصل إلى تفاهمات لكنها وضعت المهلة لدفع العملية إلى الأمام”.
ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي قوله “نحن حاليا في طريق مسدود بشأن مفاوضات الصفقة”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:51

المومني: موقف الأردن ثابت ضد تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة

13:46

الأردن يعفي اللاجئين السوريين من خدمات جمركية بحال مغادرتهم طوعا إلى بلادهم

12:52

حمادة:زيادة النشاط التجاري وتوافر السلع الأساسية بأسعار تنافسية في رمضان

12:23

مصدر استخباراتي: حماس تستعد لاستئناف القتال ضد إسرائيل

12:06

إلغاء النماذج الطبية الورقية لجميع شركات التأمين

12:01

منصة زين تواصل فعالياتها في الجامعات وتعقد 3 ورشات تدريبية متخصصة

11:55

الأردن يبدأ بإجلاء الدفعة الأولى من ألفي طفل مريض من غزة

11:49

الصناعة : غرامة تصل إلى 3 آلاف دينار لمن يخفي أو يمتنع عن بيع السلع

11:42

الأمن العام: ضبط حدثين مشتبه بهما بحرق طفل في الزرقاء

11:09

أسعار الخضار بالسوق المحلي رابع أيام رمضان .. الباميا بـ3.50 دنانير

11:00

تهمة ثانية لـ مختلسة الآثار.. وتحويل قضية اللحوم الفاسدة للجنايات الصغرى

10:49

وفيات الثلاثاء 4-3-2025

وفيات
وفيات الثلاثاء 4-3-2025وفيات الاثنين 3-3-2025وفيات الأحد 2-3-2025وفيات الجمعة 28-2-2025وفيات الخميس 27-2-2025