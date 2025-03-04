الكابينت الإسرائيلي يجتمع الأحد لبحث احتمال استئناف القتال بغزة

وطنا اليوم:قالت قناة “آي 24″ الإسرائيلية إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) سيجتمع الأحد المقبل على خلفية احتمال استئناف القتال في قطاع غزة”.

كما قالت القناة 12 الإسرائيلية ان القيادة الجنوبية في الجيش أصدرت تعليمات للجنود بالاستعداد لاحتمال استئناف الحرب.

وقالت وسائل إعلام إن إسرائيل ستعود إلى القتال في قطاع غزة خلال أيام إذا لم تواصل حركة حماس الإفراج عن المحتجزين، في حين قالت نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط إن واشنطن تريد التوصل لحل دبلوماسي ولا أحد يريد عودة القتال.

وأوضحت القناة الـ12 أن “إسرائيل ترغب في التوصل إلى تفاهمات لكنها وضعت المهلة لدفع العملية إلى الأمام”.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي قوله “نحن حاليا في طريق مسدود بشأن مفاوضات الصفقة”.