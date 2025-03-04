المومني: موقف الأردن ثابت ضد تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة

وطنا اليوم:أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، أن موقف الأردن ثابت وحازم وقاطع ضد تهجير الفلسطينيين من أرضهم، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف المومني خلال مؤتمر صحفي عقد في دار رئاسة الوزراء، الثلاثاء، أن الأراضي الفلسطينية أراضٍ محتلة بموجب القانون الدولي، والأردن يقف بكل صلابة ويوظف كل أدواته من أجل نصرة الشعب الفلسطيني ومنحه حقوقه السياسية والقانونية، وأعلى هذه الحقوق هو حقه في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية على ترابه الوطني.

وشدد على أن موقف الأردن واضح، وغزة للغزيين، والشعب الفلسطيني يقيم دولته على ترابه الوطني وعلى الأراضي المحتلة.

وأشار المومني إلى أن جلالة الملك سيشارك اليوم في القمة العربية الطارئة في القاهرة بشأن غزة، التي ستناقش الموقف العربي الموحد والخطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها.