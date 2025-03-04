الأردن يعفي اللاجئين السوريين من خدمات جمركية بحال مغادرتهم طوعا إلى بلادهم

وطنا اليوم:قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الثلاثاء، إن مجلس الوزراء قرر إعفاء اللاجئين السوريين من بعض الخدمات الجمركية في حال مغادرتهم طوعا إلى بلادهم.

وبين المومني أن موقف الأردن واضح فيما يتعلق بالعودة الطوعية للاجئين السوريين، لافتا النظر إلى أن البيئة الحاضنة في سوريا قادرة على أن تشجع السوريين في الأردن إلى العودة الطوعية.

وأكد أن علاقة الأردن مع سوريا أخوية ومتجذرة، والأردن وضع إمكانياته تحت تصرف السوريين لمساعدتهم لعبور المرحلة الانتقالية بشكل فعّال وقوي,

وأوضح أن أمن واستقرار ووحدة الأراضي السورية مصلحة استراتيجية أردنية عليا، وكلما زادت منعت وقوة الدولة السورية ومؤسساتها سينعكس ذلك بشكل إيجابي على الأردن بحكم الجيرة، وكلما كان هناك سيطرة على الحدود من الجانب السوري كلما قل تهريب المخدرات والأسلحة الذي يعاني منه الأردن منذ سنوات.

وأشار المومني إلى أن الأردن يدين القصف الإسرائيلي على مناطق في سوريا، معتبرا ذلك انتهاكاً للسيادة السورية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المومني الثلاثاء في دار رئاسة الوزراء، للحديث عن أهم قرارات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم.