حمادة:زيادة النشاط التجاري وتوافر السلع الأساسية بأسعار تنافسية في رمضان

وطنا اليوم – أكد رئيس لجنة صناعة السياحة والفنادق والمطاعم والخدمات في غرفة صناعة عمان، رائد حمادة، أن الأسواق المحلية تشهد نشاطا تجاريا متزايدا من قبل المواطنين لشراء السلع الأساسية والرمضانية، حيث بلغ حجم الإقبال نسبة كبيرة مقارنة بالأيام الاعتيادية.

قال حمادة في تصريح صحفي اليوم إن جميع السلع الأساسية والغذائية متوفرة بكميات كافية في السوق المحلية، وتلبي احتياجات المواطنين بشكل كامل وعند مستويات أسعار أقل من العام الماضي بنسبة تتراوح بين 5% و20%.

وتوقع حمادة أن يستمر النشاط التجاري في الأسواق خلال الأيام المقبلة، خاصة مع صرف ردّيات ضريبة الدخل، وصرف رواتب العاملين مشيرا إلى أن ذلك سيسهم في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشار حمادة إلى أن السوق المحلية تتميز بتوفر بدائل واسعة من الصنف الواحد، حيث يشهد السوق منافسة شديدة بين المصنعين والمستوردين والتجار مؤكدا أن هذه المنافسة تنعكس بشكل إيجابي على الأسعار، ما يساهم في تقديم أسعار تنافسية للمواطنين.

وبين حمادة أن الأسواق تشهد تزايد بالعروض المخفضة من قبل المراكز التجارية على العديد من السلع الأساسية والغذائية التي تحتاجها الأسرة في الشهر الفضيل موضحا أن هذه العروض تساهم في تعزيز حركة السوق، مما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي.

وأوضح حمادة أن لجنة صناعة السياحية والمطاعم والخدمات تعمل بشكل وثيق مع غرفة صناعة عمان لضمان توافر السلع الأساسية والرمضانية بشكل مستمر في الأسواق.

وأضاف أن الغرفة تعمل على تسهيل التعاون بين المصنّعين والمستوردين والموزعين، لتوفير كافة السلع بأسعار معقولة وجودة عالية بالاضافة الى مراقبة حركة السوق لضمان توافر البدائل والتنافسية بين التجار بما يخدم مصلحة المواطن ويسهم في استقرار السوق المحلية.