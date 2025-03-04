بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

حمادة:زيادة النشاط التجاري وتوافر السلع الأساسية بأسعار تنافسية في رمضان

منذ دقيقتان
حمادة:زيادة النشاط التجاري وتوافر السلع الأساسية بأسعار تنافسية في رمضان

وطنا اليوم – أكد رئيس لجنة صناعة السياحة والفنادق والمطاعم والخدمات في غرفة صناعة عمان، رائد حمادة، أن الأسواق المحلية تشهد نشاطا تجاريا متزايدا من قبل المواطنين لشراء السلع الأساسية والرمضانية، حيث بلغ حجم الإقبال نسبة كبيرة مقارنة بالأيام الاعتيادية.
قال حمادة في تصريح صحفي اليوم إن جميع السلع الأساسية والغذائية متوفرة بكميات كافية في السوق المحلية، وتلبي احتياجات المواطنين بشكل كامل وعند مستويات أسعار أقل من العام الماضي بنسبة تتراوح بين 5% و20%.
وتوقع حمادة أن يستمر النشاط التجاري في الأسواق خلال الأيام المقبلة، خاصة مع صرف ردّيات ضريبة الدخل، وصرف رواتب العاملين مشيرا إلى أن ذلك سيسهم في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار حمادة إلى أن السوق المحلية تتميز بتوفر بدائل واسعة من الصنف الواحد، حيث يشهد السوق منافسة شديدة بين المصنعين والمستوردين والتجار مؤكدا أن هذه المنافسة تنعكس بشكل إيجابي على الأسعار، ما يساهم في تقديم أسعار تنافسية للمواطنين.
وبين حمادة أن الأسواق تشهد تزايد بالعروض المخفضة من قبل المراكز التجارية على العديد من السلع الأساسية والغذائية التي تحتاجها الأسرة في الشهر الفضيل موضحا أن هذه العروض تساهم في تعزيز حركة السوق، مما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي.
وأوضح حمادة أن لجنة صناعة السياحية والمطاعم والخدمات تعمل بشكل وثيق مع غرفة صناعة عمان لضمان توافر السلع الأساسية والرمضانية بشكل مستمر في الأسواق.
وأضاف أن الغرفة تعمل على تسهيل التعاون بين المصنّعين والمستوردين والموزعين، لتوفير كافة السلع بأسعار معقولة وجودة عالية بالاضافة الى مراقبة حركة السوق لضمان توافر البدائل والتنافسية بين التجار بما يخدم مصلحة المواطن ويسهم في استقرار السوق المحلية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:23

مصدر استخباراتي: حماس تستعد لاستئناف القتال ضد إسرائيل

12:06

إلغاء النماذج الطبية الورقية لجميع شركات التأمين

12:01

منصة زين تواصل فعالياتها في الجامعات وتعقد 3 ورشات تدريبية متخصصة

11:55

الأردن يبدأ بإجلاء الدفعة الأولى من ألفي طفل مريض من غزة

11:49

الصناعة : غرامة تصل إلى 3 آلاف دينار لمن يخفي أو يمتنع عن بيع السلع

11:42

الأمن العام: ضبط حدثين مشتبه بهما بحرق طفل في الزرقاء

11:09

أسعار الخضار بالسوق المحلي رابع أيام رمضان .. الباميا بـ3.50 دنانير

11:00

تهمة ثانية لـ مختلسة الآثار.. وتحويل قضية اللحوم الفاسدة للجنايات الصغرى

10:49

وفيات الثلاثاء 4-3-2025

10:45

مقتل عنصرين من وزارة الدفاع السورية في كمين باللاذقية

10:40

طفل يتعرض للحرق بالكاز على يد زملائه داخل مدرسة بالرصيفة

10:27

ترامب يعلق جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد أيام من سجاله مع زيلينسكي

وفيات
وفيات الثلاثاء 4-3-2025وفيات الاثنين 3-3-2025وفيات الأحد 2-3-2025وفيات الجمعة 28-2-2025وفيات الخميس 27-2-2025