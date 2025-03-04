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مصدر استخباراتي: حماس تستعد لاستئناف القتال ضد إسرائيل

منذ دقيقة واحدة
مصدر استخباراتي: حماس تستعد لاستئناف القتال ضد إسرائيل

وطنا اليوم:كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، أن حركة حماس تستعد لاستئناف القتال مع إسرائيل.
ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن ضابط استخبارات في إحدى فرق الاحتياط: “حماس نجحت في تجنيد آلاف الناشطين الجدد”.
وذكرت أن “التقديرات تفيد أن حماس كان لديها قبل الحرب نحو 30 ألف مقاتل والوضع الآن بدأ يصبح مشابها”.
وأشار التقرير إلى أن الحركة تستغل وقف إطلاق النار لزرع المتفجرات في مناطق مختلفة داخل قطاع غزة، وهو ما تمكنت القوات الإسرائيلية من رصده عبر عملياتها الاستخباراتية والميدانية.
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد هدد باستئناف العمليات العسكرية في غزة، مؤكدا أنه إذا لم تفرج حماس عن الأسرى الإسرائيليين، فستدفع “ثمنا لا يمكنها تخيله”.
من جانبه، أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش أن وقف المساعدات إلى غزة ليس سوى الخطوة الأولى.
وأوضح أن “الخطوة التالية ستكون قطع الكهرباء والمياه، وشن هجوم واسع وقوي يؤدي إلى احتلال القطاع، مع تشجيع تنفيذ خطة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لتهجير السكان”.


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