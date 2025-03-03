الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

وطنا اليوم:جرت في قصر بسمان الزاهر، اليوم الاثنين، مراسم تقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي.

فقد تقبل جلالة الملك عبدالله الثاني أوراق اعتماد كل من سفير اليابان آساري هيديكي، وسفير الجمهورية التركية يعقوب جايماز أوغلو.

كما تقبل جلالته أوراق اعتماد السفير غير المقيم لجمهورية مالطا الدكتور جورج سعيد زاميت، والسفير غير المقيم لجمهورية فيتنام الاشتراكية نغوين ثانه ديب، والسفير غير المقيم لجمهورية أثيوبيا عمر حسين أوبا، والسفيرة غير المقيمة لجمهورية نيكاراغوا تاتيانا دانييلا غارسيا سيلفا.

ولدى وصول السفراء قصر بسمان الزاهر عزفت الموسيقى السلام الملكي الأردني والسلام الوطني لبلدانهم.

وقام السفراء بوضع أكاليل الزهور على أضرحة المغفور لهم، بإذن الله، جلالة الملك الباني الحسين بن طلال، وجلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، وجلالة الملك طلال بن عبدالله، طيب الله ثراهم.

وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ووزير دولة للشؤون الخارجية الدكتورة نانسي نمروقة.