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اربد : مواطنون يتجهون إلى اللحوم المجمدة بديلًا عن الدجاج بسبب ارتفاع الأسعار

3 مارس 2025
اربد : مواطنون يتجهون إلى اللحوم المجمدة بديلًا عن الدجاج بسبب ارتفاع الأسعار

وطنا اليوم – محمد ملكاوي

 

رصدت وطنا اليوم تزايد إقبال المواطنين في محافظة إربد على اللحوم المجمدة كبديل عن الدجاج، وذلك في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الدواجن الطازجة خلال الأيام الأخيرة.

 

وأكد عدد من المواطنين أن أسعار الدجاج الطازج باتت تشكل عبئًا على ميزانياتهم بعدما وصل سعر الكيلو الا دينارين ونصف، ما دفعهم للبحث عن خيارات بديلة أقل تكلفة، مثل اللحوم المجمدة، التي أصبحت أكثر رواجًا في الأسواق.

 

وقال أحد المواطنين: “كنا نعتمد على الدجاج بشكل أساسي في وجباتنا اليومية، لكن مع الارتفاع المستمر في الأسعار، أصبح من الصعب شراؤه بنفس الكمية، لذا لجأنا إلى اللحوم المجمدة كخيار اقتصادي أكثر.”

 

من جهتهم، أشار تجار في الأسواق المحلية إلى أن الطلب على اللحوم المجمدة شهد ارتفاعًا ملحوظًا، مؤكدين أن العديد من المستهلكين باتوا يبحثون عن بدائل غذائية تتناسب مع قدرتهم الشرائية.

 

ويأتي هذا التحول في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، ما يزيد من الأعباء المالية على الأسر الأردنية، في وقت يطالب فيه المواطنون الجهات المعنية بالتدخل لضبط الأسعار وضمان توفر خيارات غذائية ميسورة التكلفة.


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