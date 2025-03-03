850 طردًا قطرياً لأسر عفيفة في الأردن

وطنا اليوم:في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة قطر لدعم الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك، قامت سفارة دولة قطر في الأردن، بتوزيع 850 طردًا غذائيًا على الأسر العفيفة في مختلف المحافظات الأردنية بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية والهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية وبعض المؤسسات الخيرية الأخرى.

ويأتي هذا التوزيع ضمن المبادرات الرمضانية التي تنفذها السفارة سنويًا، بهدف مساندة الفئات الأقل حظًا وتخفيف الأعباء المعيشية عنها خلال شهر رمضان المبارك، وقد شملت الطرود مواد غذائية أساسية تلبي احتياجات الأسر على مدار الشهر الكريم.

وتأتي هذه المبادرات انطلاقاً من قيم الأخوة والتضامن، وتعزيزاً للعلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين