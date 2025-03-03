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الأعيان : 25 الف طالب لم يتمكنوا من الحصول على قرض من صندوق الطالب الفقير

3 مارس 2025
الأعيان : 25 الف طالب لم يتمكنوا من الحصول على قرض من صندوق الطالب الفقير

وطنا اليوم:دعا رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، الى توسيع قاعدة المسؤولية المجتمعية من قبل القطاع الخاص، مثمنا الدور الذي توليه الشركات والمؤسسات والبنوك بإقامة برامج ومشاريع تسهم في الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.
جاء ذلك خلال ترؤسه جانباً من اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان اليوم الاثنين، حول المسؤولية المجتمعية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص، بحضور رئيس اللجنة الدكتور رجائي المعشر.
وقال الفايز: “إننا في الأردن وبسبب ما نواجه من تحديات اقتصادية نتيجة الأوضاع الراهنة في المنطقة، نحتاج أن نكون جميعا شركاء في مواجهة الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها الوطن، وتعزيز قيم العطاء والتكافل الاجتماعي للحفاظ على وحدتنا وتماسك نسيجنا الاجتماعي والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين”.
وأكد أهمية الاقتداء بنهج جلالة الملك عبدالله الثاني الذي لا يبخل على شعبه بالمكارم السامية والمتواصلة، والتي تهدف الى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وللأسر العفيفة، وتقديمه الدعم لمختلف صناديق العمل الاجتماعي والخيري والعمل الإنساني.
من جهته، أكد رئيس اللجنة الدكتور رجائي المعشر، أهمية توحيد الجهود في مجال المسؤولية المجتمعية، الى جانب إيلاء البرامج الوطنية التي تعاني من نقص التمويل الاهتمام اللازم من قبل شركات ومؤسسات القطاع الخاص عند اعدادها لموازناتها وبرامجها التكافلية.
وأوضح، ان هناك نحو 10 آلاف اسرة تنتظر تلقي المعونة من صندوق المعونة الوطني، اضافة الى 25 الف طالب لم يتمكنوا من الحصول على قرض تعليمي من صندوق الطالب الفقير بسبب عدم توفر التمويل.
وناقش الاجتماع آليات حوكمة وتوحيد عمل برامج المسؤولية المجتمعية ضمن منهجية واضحة ومحددة بما يعزز الأداء، ويلبي الأولويات التنموية.
وتم خلال الاجتماع عرض تجارب في المسؤولية المجتمعية لشركات: الفوسفات، والبوتاس، ومصفاة البترول، وزين، وغرف التجارة والصناعة، وجمعية البنوك، واتحاد شركات التأمين.
وحضر الاجتماع، رؤساء مجالس ادارات: شركة مناجم الفوسفات، الدكتور محمد الذنيبات، والبوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب، ومصفاة البترول الأردنية، المهندس عبد الرحيم البقاعي، ورئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، ورئيس غرفة تجارة عمان المهندس فتحي الجغبير، وأمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي، ونائب رئيس جمعية إدارة جمعية البنوك السيد عمار الصفدي، والرئيس التنفيذي للاتحاد الأردني لشركات التأمين الدكتور مؤيد الكلوب، والمدير التنفيذي للمسؤولية المجتمعية والاعلام في شركة زين طارق البيطار.


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