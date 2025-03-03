‏55.7 بالمئة من سكان المملكة يستخدمون وسائل التواصل الإجتماعي

وطنا اليوم:أكدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” أن الأردن شهد نموا ملحوظا في استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي مع بداية عام 2025، وفقا لبيانات تقرير “داتاريبورتال” السنوي.

وبحسب التقرير، بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في الأردن 10.7 مليون شخص، ما يعادل نسبة انتشار بلغت 92.5 بالمئة من إجمالي السكان.

وأوضحت “إنتاج” في تصريح صحفي، أن عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بلغ 6.45 مليون شخص، بنسبة 55.7 بالمئة من السكان، بزيادة قدرها 70 ألف مستخدم خلال 2024، وبنسبة نمو بلغت 1.1 بالمئة.

وتصدرت منصة “يوتيوب” قائمة الأكثر استخداما في الأردن بـ6.45 مليون مستخدم، بزيادة قدرها 70 ألف مستخدم عن العام الماضي (1.1 بالمئة)، تلتها منصة “فيسبوك” بـ5.45 مليون مستخدم، حيث شهدت المنصة ارتفاعا بمقدار 150 ألف مستخدم، بنسبة نمو 2.8 بالمئة، ليصل معدل انتشارها إلى 47.1 بالمئة من إجمالي السكان.

كما سجلت منصة “إنستغرام” 4.05 مليون مستخدم، بنسبة انتشار بلغت 35 بالمئة، بعد أن حققت نموا بنسبة 9.5 بالمئة بزيادة 350 ألف مستخدم خلال عام 2024. أما “سناب شات”، فقد بلغ عدد مستخدميه 4.1 مليون شخص، مسجلا نموا بنسبة 18.4 بالمئة مع إضافة 635 ألف مستخدم جديد.

وأشار التقرير إلى انخفاض عدد مستخدمي “تيك توك” بمقدار 376 ألف مستخدم، أي بنسبة تراجع بلغت 14.1 بالمئة، ليصل العدد الإجمالي إلى 2.3 مليون مستخدم، كما تراجع عدد مستخدمي “ماسنجر” إلى 3.8 مليون شخص، بانخفاض نسبته 2.6 بالمئة.

وفيما يتعلق بمنصة “إكس” فقد تراجع عدد المستخدمين إلى 919 ألف شخص، بانخفاض بلغ 175 ألف مستخدم، أي بنسبة 16 بالمئة.

وسجلت منصة “لينكدإن” ارتفاعا كبيرا في عدد مستخدميها، حيث زاد عدد الأعضاء بمقدار 400 ألف مستخدم خلال 2024، ليصل الإجمالي إلى 2 مليون شخص، بنسبة نمو بلغت 25 بالمئة، وبلغت نسبة انتشار المنصة بين البالغين 27.2 بالمئة، وبين مستخدمي الإنترنت 18.7 بالمئة.

وأكدت “إنتاج” أن هذا النمو الرقمي يعكس التوجه المتزايد نحو التكنولوجيا الحديثة في الأردن، ما يستدعي تعزيز البنية التحتية الرقمية والاستثمار في التحول الرقمي لدعم الاقتصاد الرقمي في البلاد.