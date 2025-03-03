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مشوقة يسأل الحكومة: كم كمية المخدرات المخترقة للأجواء الأردنية من الغرب

3 مارس 2025
مشوقة يسأل الحكومة: كم كمية المخدرات المخترقة للأجواء الأردنية من الغرب

وطنا اليوم:وجه النائب عن كتلة جبهة العمل الإسلاميّ، المهندس عدنان مشوقة، سؤالًا نيابيًا، عبر رئيس مجلس النوّاب، إلى رئيس الوزراء، يستفسر خلاله عن عدد المسيرات وطائرات “الدرون” التي حاولت اختراق المجال الجوي الأردني من جهة حدودنا الغربية مع فلسطين المحتلة خلال المدة من 1 / 1 / 2020 حتى تاريخه؟.
واستوضح النائب في سؤاله ، إن كان هذه المسيرات كانت تحمل كميات من المخدرات؟ وكم بلغت كمياتها وما هي أصنافها؟.

فيما يلي نص السؤال النيابي:
سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
أرجو من سعادتكم توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء:
نص السؤال
1. كم عدد المسيرات وطائرات “الدرون” التي حاولت اختراق المجال الجوي الأردني من جهة حدودنا الغربية مع فلسطين المحتلة خلال المدة من 1 / 1 / 2020 حتى تاريخه؟
2. ما هي المحتويات التي وجدت في هذه الطائرات المسيرة؟
3. هل صحيح أن هذه المسيرات كانت تحمل كميات من المخدرات؟ وكم بلغت كمياتها وما هي اصنافها؟
4. ما هي الإجراءات التي قامت بها الحكومة تجاه الاحتلال الصهيوني في فلسطين لوقف هذا التعدي على السيادة الأردنية؟
واقبلوا فائق الاحترام
النائب المهندس عدنان مشوقه


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