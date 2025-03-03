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درزي عاد من الخارج .. تفاصيل جديدة عن منفذ هجوم حيفا

3 مارس 2025
درزي عاد من الخارج .. تفاصيل جديدة عن منفذ هجوم حيفا

وطنا اليوم:قتل إسرائيلي وأصيب 5 آخرون اليوم الاثنين بعملية طعن في محطة الحافلات المركزية بمدينة حيفا (شمال) بحسب ما أفاد الإسعاف الإسرائيلي، في حين قتل المنفذ برصاص أحد حراس الأمن.
من جانبها، قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلي (نجمة داود الحمراء) في بيان عبر منصة إكس إن أحد الجرحى قتل في عملية الطعن بمدينة حيفا.
وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية -بينها هيئة البث- إن 6 إسرائيليين أصيبوا بالعملية، قبل أن تعلن هيئة الإسعاف مقتل أحدهم.
ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر في الإسعاف أن الحادث أدى إلى إصابة 5 أشخاص، بينهم حالة حرجة و3 إصابات خطيرة.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إن المشتبه به في تنفيذ هجوم الطعن بمدينة حيفا شمالي إسرائيل، هو “مواطن درزي عاد مؤخرا من الخارج”.
وأفاد مصدر بأنه يدعى يثرو شاهين (20 عاما)، وهو “مواطن عربي درزي من مدينة شفا عمرو، ويحمل الجنسية الألمانية أيضا”.

حماس والجهاد تباركان
وترددت أنباء بشأن إصابة شخص بإطلاق نار تم عن طريق الخطأ، إذ اعتقدت الشرطة أنه منفذ العملية، قبل أن يتبين أنه من عناصر الأمن في موقع الحادث.
من جانبها، باركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “العملية البطولية التي نفذها أحد أبطال شعبنا” بمحطة الحافلات المركزية في حيفا المحتلة.
وقالت حماس إن العملية رد طبيعي على جرائم الاحتلال المستمرة في حق شعبنا بالضفة وغزة والقدس.
ودعت الفلسطينيين في الضفة والقدس والداخل المحتل إلى تصعيد المواجهة مع العدو والاشتباك معه بكل الوسائل الممكنة.
بدورها، باركت حركة الجهاد الإسلامي عملية الطعن التي وصفتها بـ”البطولية” في حيفا، وقالت إنها تأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال وتأكيدا على تمسك شعبنا بخيار المقاومة.
وأضافت الجهاد الإسلامي أن “إصرار شعبنا على المواجهة يثبت فشل المنظومة الأمنية لكيان الاحتلال وأن هدف حملاته ارتكاب المجازر”.


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