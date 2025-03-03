عملية نوعية و نادرة لإنقاذ حياة شاب بمستشفى الملك المؤسس

وطنا اليوم:نجح فريق طبي متخصص في مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي في إجراء عملية جراحية نوعية ونادرة لإنقاذ حياة شاب كان يعاني من نزيف حاد ومتكرر داخل المريء والمعدة، نتيجة انسداد تام في الوريد البابي المغذي للكبد والوريد الطحالي.

وبين استشاري الأشعة التداخلية الذي قاد الفريق الطبي،الدكتور مأمون العمري أن المريض كان في حالة حرجة جدا، ما استدعى تدخلا طبيا دقيقا لإنقاذ حياته.

و أشار استشاري الجهاز الهضمي والكبد، الدكتور قصي طوالبة ، أن المريض كان يعاني من نزيف متكرر على مدى عدة أسابيع، مما أدى إلى فقدانه كمية كبيرة من الدم، استلزمت إدخاله إلى العناية الحثيثة في أحد المستشفيات بالعاصمة عمان، حيث وضع على الأجهزة الداعمة للحياة لمدة ثلاثة أسابيع للسيطرة على النزيف، وتم خلالها إعطاؤه أكثر من 20 وحدة دم.

واوضح الدكتور العمري ، أن العملية تمت كما يلي : قسطرة عبر الرقبة بقطر 3 ملم ، وقسطرة عبر الطحال بقطر 2 ملم ، و قسطرة دقيقة عبر الكبد بقطر 0.5 ملم ،مبينا انه تم فتح جميع الأوردة المسدودة، وتركيب شبكات وتحويل مسار مجرى الدم من الوريد البابي إلى القلب عبر الوريد الكبدي، بهدف تخفيف الضغط داخل الأوردة وايقاف النزيف.

من جانبه، أوضح أستاذ الأشعة التداخلية وأحد المشاركين في العملية الدكتور موفق الحيص، أن هذا النوع من العمليات معقد جدا و يتطلب حرفية عالية وتجهيزات وإمكانات متطورة جميعها متوفرة في مستشفى الملك الموسس عبد الله الجامعي، وهو ما جعل المستشفى مركزا محليا و إقليميا متقدما لإجراء مثل هذه العمليات، ليس فقط على مستوى الأردن، بل على مستوى المنطقة العربية.

وأكد الفريق الطبي أن العملية تكللت بالنجاح، وحالة المريض في تحسن مستمر .

من جهته، عبر مدير عام المستشفى الدكتور حسان البلص عن اعتزازه بالنجاحات و الانجازات الطبية المتتالية التي يحققها الكادر الطبي لمستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي،مؤكدا ان المستشفى يوفر البنية التحتية والتقنيات المتطورة لتمكين الكادر الطبي من تقديم رعاية طبية مثلى تحاكي التطور العلمي وكل ما هو جديد.