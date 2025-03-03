الأمن العام في رمضان .. خطة أمنية ومرورية وأنشطة مجتمعية وإنسانية

وطنا اليوم:تواصل مديرية الأمن العام تنفيذ خطتها الأمنية والمرورية لتقديم الخدمات الأمنية والإنسانية للمواطنين، وتقديم التوعية والإرشاد والرقابة، للتصدي للمخالفات الخطرة خلال شهر رمضان، وبما يتناسب مع خصوصية الشهر الفضيل.

ووفَّرت مديرية الأمن العام الدعم اللوجستي والعملياتي اللازم للدفاع المدني لتعزيز جاهزيته وتمكينه من تقديم أفضل الخدمات الإنسانية لمحتاجيها، وفق أفضل المستويات خلال الشهر الفضيل.

كما وتنفذ المديرية خطة مرورية خاصة للتعامل مع المتغيرات المرورية التي تترافق والشهر الفضيل خاصة الكثافة المرورية الناجمة عن حركة المركبات في الوقت ذاته عند بدء الدوام أو عند المغادرة، فضلاً عن إقبال المواطنين على الأسواق التجارية لتأمين احتياجاتهم.

وتهدف الخطط المرورية إلى الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية قدر المستطاع، ومنع ارتكاب المخالفات المعيقة والمعطلة لحركة السير كالاصطفاف المزدوج والمعيق للحركة المرورية، وغيرها من المخالفات.

كما وعززت المديرية من الحضور الميداني للدوريات العاملة باللباسين العسكري والمدني في مختلف المواقع التجارية والأسواق للمراقبة وتوفير الأمن وخدمة المواطنين.

وأوضحت المديرية أن الخطة الموضوعة تتضمن سلسلة من الأنشطة والبرامج المجتمعية والإنسانية التي تؤكد على قيم التكافل والتضامن خلال الشهر الفضيل، كتقديم الوجبات الرمضانية والمياه والتمور، والإفطارات المجتمعية، وغيرها من أوجه المساعدات المقدمة للمجتمع.

كما تشتمل الخطة على حملات وبرامج توعوية للوقاية من الحوادث والمخاطر على اختلافها كالحوادث الناجمة عن سوء استخدام المدافئ، أو الحوادث المرورية، وغيرها.

وأهابت المديرية بالجميع الحفاظ على سلامتهم وأمنهم من خلال التعاون مع رجال السير والدوريات، وتجنب ارتكاب المخالفات المعيقة للمرور، وانتهاج سلوك وثقافة مرورية تقوم على احترام قواعد المرور وحق الآخرين في المرور والتأني والصبر، واختيار أوقات وطرق مناسبة لتجنب الكثافة المرورية والابتعاد عن ساعات الذروة.