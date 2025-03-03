بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الأمن العام في رمضان .. خطة أمنية ومرورية وأنشطة مجتمعية وإنسانية

3 مارس 2025
الأمن العام في رمضان .. خطة أمنية ومرورية وأنشطة مجتمعية وإنسانية

وطنا اليوم:تواصل مديرية الأمن العام تنفيذ خطتها الأمنية والمرورية لتقديم الخدمات الأمنية والإنسانية للمواطنين، وتقديم التوعية والإرشاد والرقابة، للتصدي للمخالفات الخطرة خلال شهر رمضان، وبما يتناسب مع خصوصية الشهر الفضيل.
ووفَّرت مديرية الأمن العام الدعم اللوجستي والعملياتي اللازم للدفاع المدني لتعزيز جاهزيته وتمكينه من تقديم أفضل الخدمات الإنسانية لمحتاجيها، وفق أفضل المستويات خلال الشهر الفضيل.
كما وتنفذ المديرية خطة مرورية خاصة للتعامل مع المتغيرات المرورية التي تترافق والشهر الفضيل خاصة الكثافة المرورية الناجمة عن حركة المركبات في الوقت ذاته عند بدء الدوام أو عند المغادرة، فضلاً عن إقبال المواطنين على الأسواق التجارية لتأمين احتياجاتهم.
وتهدف الخطط المرورية إلى الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية قدر المستطاع، ومنع ارتكاب المخالفات المعيقة والمعطلة لحركة السير كالاصطفاف المزدوج والمعيق للحركة المرورية، وغيرها من المخالفات.
كما وعززت المديرية من الحضور الميداني للدوريات العاملة باللباسين العسكري والمدني في مختلف المواقع التجارية والأسواق للمراقبة وتوفير الأمن وخدمة المواطنين.
وأوضحت المديرية أن الخطة الموضوعة تتضمن سلسلة من الأنشطة والبرامج المجتمعية والإنسانية التي تؤكد على قيم التكافل والتضامن خلال الشهر الفضيل، كتقديم الوجبات الرمضانية والمياه والتمور، والإفطارات المجتمعية، وغيرها من أوجه المساعدات المقدمة للمجتمع.
كما تشتمل الخطة على حملات وبرامج توعوية للوقاية من الحوادث والمخاطر على اختلافها كالحوادث الناجمة عن سوء استخدام المدافئ، أو الحوادث المرورية، وغيرها.
وأهابت المديرية بالجميع الحفاظ على سلامتهم وأمنهم من خلال التعاون مع رجال السير والدوريات، وتجنب ارتكاب المخالفات المعيقة للمرور، وانتهاج سلوك وثقافة مرورية تقوم على احترام قواعد المرور وحق الآخرين في المرور والتأني والصبر، واختيار أوقات وطرق مناسبة لتجنب الكثافة المرورية والابتعاد عن ساعات الذروة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:11

إعلام عبري: مهلة لحماس حتى نهاية الأسبوع المقبل قبل استئناف القتال في غزة

22:12

مديرية الأمن العام تطلق موائد الإفطار الرمضانية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

21:22

غارات إسرائيلية تستهدف محيط مرفأ طرطوس غربي سوريا

20:43

وفاة الرجل الذي أنقذ حياة 2.4 مليون طفل.. ما قصته؟

20:39

نشر مسودة الخطة المصرية لغزة.. وهذا أبرز ما تضمنته

20:12

اللجان المنطمة للشباب الوطني الاردن يصدرون بيانهم الثاني

20:07

الملك يحضر مأدبة إفطار القيادة العامة للقوات المسلحة

19:58

سموتريتش: سنقطع الكهرباء والماء عن غزة في المرحلة المقبلة

19:48

نتنياهو: آن الأوان كي نتيح لسكان غزة خيار مغادرة القطاع

19:39

جلسة عاصفة في الكنيست بين سجال وطرد وعراك

19:33

السيوف يكتب: التصالح الروسي – الأمريكي: حين يُعاد تشكيل العالم على أنقاض أوكرانيا والشرق الأوسط

19:25

بحث فرص استثمار 145 موقعا سياحيا في الأردن

وفيات
وفيات الاثنين 3-3-2025وفيات الأحد 2-3-2025وفيات الجمعة 28-2-2025وفيات الخميس 27-2-2025وفيات الأربعاء 26-2-2025