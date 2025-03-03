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ابن سلمان يوجه رسالة نادرة إلى المعارضين في الخارج

3 مارس 2025
ابن سلمان يوجه رسالة نادرة إلى المعارضين في الخارج

وطنا اليوم:وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رسالة نادرة إلى المعارضين في الخارج، دعاهم فيها إلى العودة إلى المملكة دون تعرضهم لأي مساءلة.
ونقل رئيس جهاز أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني، رسالة ابن سلمان عبر قناة “إم بي سي”، قائلا إن هذه الرسالة هي توجيه حرفي من ولي العهد.
وأضاف أن “المملكة ترحب بعودة من يسمّون أنفسهم معارضة في الخارج، بشرط ألا يكون عليهم حق خاص كجرائم القتل أو السرقة أو الاعتداء”.
وأشار إلى أن “من كان مجرد مغرر به أو مستغل من جهات مغرضة، فإن الدولة لن تعاقبه إذا قرر العودة، وذلك بتوجيه من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.
وزعم الهويريني أن نحو 20 بالمئة من المعتقلين السعوديين على خلفية قضايا سياسية، تم اعتقالهم بناء على رغبة ذويهم، لعلمهم بوجود مسار تصحيح فكري داخل السجن، بحسب قوله.
وخلال الشهور الماضية، عاد عدد من المعارضين السعوديين غير المعروفين إلى المملكة، فيما يرفض آخرون ذلك لعدم ثقتهم بوعود السلطات السعودية.
وخلال الأسابيع الماضية، أفرجت السعودية عن العشرات من المعتقلين بينهم دعاة وناشطون وأكاديميون بارزون.


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