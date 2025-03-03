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وفاة 13 شخصاً بحادث مروع في مصر

3 مارس 2025
وفاة 13 شخصاً بحادث مروع في مصر

وطنا اليوم:استيقظت مصر، فجر اليوم الاثنين، على أخبار حادث مروع أودى بحياة 13 شخصاً، إضافة إلى إصابتين حالتهما خطيرة.
وتحفظت الأجهزة الأمنية في محافظة أسيوط، في الساعات الأولى من الصباح، على سائق سيارة النقل “تريلا” المتسببة في حادث التصادم على الطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم، الذي أسفر عن مصرع 13 شخصًا وإصابة 2 آخرين.
ودفعت الحماية المدنية بمزيد من القوات لرفع حطام الحادث.
وبحسب مصادر ، فقد تم نقل جثامين المتوفين إلى مشرحة المستشفيات، وإبلاغ عائلات الضحايا، كما تم نقل اثنين مصابين حالتهما خطيرة إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تفقد محافظ أسيوط موقع الحادث برفقة قيادات أمنية


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