التنمية : ضبط 740 متسولا ومتسولة الشهر الماضي

وطنا اليوم:كشفت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن ضبط 740 متسولا ومتسولة خلال شهر شباط الماضي، في 412 حملة اجرتها مديرية مكافحة التسول.

وذكرت الوزارة في تقرير إنجازاتها لشهر شباط الماضي، أنّها إستقبلت 9240 معاملة متعلقة بإعداد الدراسات الاجتماعية لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، و 175 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 50 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة.

ووفق التقرير، فقد تم إلحاق 50 طفلا في دور رعاية الأطفال الإيوائية، وخروج 44 طفلا من دور الرعاية، فيما بلغ عدد الأطفال الذين تم تسليمهم لأسر بديلة 10 طفل.

وبين التقرير أن عدد الأحداث المستفيدين من خدمات دور تربية وتأهيل الأحداث التابعة للوزارة 213 حدث، وأن عدد الأحداث المستفيدين من برامج التأهيل المهني المنفذة من خلال دور تربية وتأهيل الأحداث 74 حدث، وعدد الأطفال العاملين في ظروف مخالفة للتشريعات والحاصلين على خدمات وتدخلات نفسية واجتماعية حسب منهجية إدارة الحالة من خلال مديريات الميدان ومكاتب الدعم النفسي والاجتماعي بالتعاون مع الجهات والمنظمات الشريكة 51 طفل، وبلغ عدد الأحداث المستفيدين من خدمات المساعدة القانونية 9 أحداث.

وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، فقد بلغ العدد التراكمي للجمعيات المسجلة والقائمة بموجب قانون الجمعيات النافذ 6118 جمعية، حيث جرى تسجيل 7 جمعيات جديدة، بينما بلغ عدد طلبات تعديل الأنظمة الأساسية للجمعيات 71 جمعية، وعدد الجمعيات التي تم حلها 28 جمعية، وعدد الهيئات المؤقتة التي أنهت أعمالها 12 هيئة، وعدد الهيئات المؤقتة القائمة 11 هيئة، وعدد لجان الحل التي أنهت أعمالها 10 لجان.

وبحسب بيانات التقرير لأعمال صندوق المعونة الوطنية، فقد بلغ عدد الأسر المستفيدة من برامج المعونة المالية الطارئة العادية والفورية 1795 أسرة، في حين بلغ عدد الأسر الإجمالي المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية 47611 أسرة، وعدد الأسر المستفيدة من برنامج التدريب 172 أسرة فيما بلغت نسبة الاستجابة على الاتصالات التي وردت إلى الصندوق 91% بالمئة.