الأردن يروج لسياحة المغامرة في مؤتمر ATN بلندن

وطنا اليوم:شاركت هيئة تنشيط السياحة في مؤتمر Adventure Travel Networking (ATN) الذي عُقد في العاصمة البريطانية لندن يوم الخميس 27 شباط/ فبراير. وشهد المؤتمر اجتماعات افتراضية بين الشركات (B2B) إلى جانب جلسات نقاشية تناولت أحدث التوجهات في سياحة المغامرات والاستدامة، بمشاركة كبار منظمي الرحلات السياحية ووسائل الإعلام العالمية.

مدير عام هيئة تنشيط السياحة الاردنية الدكتور عبدالرزاق عربيات اشار الى اهمية المشاركة في المؤتمر حيث قال ان هيئة تنشيط السياحة خلال مشاركتها قدمت عرضاً تقديمياً سلّط الضوء على مقوّمات الأردن الفريدة كوجهة عالمية لسياحة المغامرات، مستعرضةً تجاربها المتنوّعة التي تجمع بين الطبيعة الخلابة والتراث الثقافي العريق .

واضاف عربيات انه تم استعراض استراتيجيات الترويج والتسويق للمنتج السياحي الأردني ؛ بهدف استقطاب المزيد من السياح وتعزيز مكانة الأردن على خارطة السياحة العالمية.

ونوه ايضا الى تناول المؤتمر موضوعات محوَريّة مثل تأثير الذكاء الاصطناعي على قطاع السياحة، والاستدامة كعامل أساسي في تطوير الوجهات السياحية، بالإضافة إلى أحدث الاتجاهات التي يعتمدها الفاعلون في هذا القطاع لتسويق منتجاتهم السياحية.

ويُعد مؤتمر ATN منصة رائدة تجمع بين المختصين في سياحة المغامرات من مختلف أنحاء العالم، حيث يوفر فرصاً لتبادل الخبرات وإقامة شراكات استراتيجية تسهم في تعزيز هذا القطاع المتنامي