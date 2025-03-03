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عملية طعن في حيفا.. سقوط قتيل وعدد من المصابين

3 مارس 2025
عملية طعن في حيفا.. سقوط قتيل وعدد من المصابين

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن وقوع إصابات في عملية طعن في حيفا، مشيرة إلى أن خلفية العملية قيد الفحص.
كما لفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى إطلاق النار على منفذ العملية في خليج حيفا.
ولفتت الإذاعة الإسرائيلية إلى وقوع 6 مصابين في عملية طعن بموقف حافلات قرب مجمع تجاري بحيفا.
وأشارت الإذاعة الإسرائيلية، لاحقاً، إلى مقتل شخص في عملية الطعن.


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