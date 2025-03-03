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جماعة عمان تطالب القمة العربية بمساندة الاردن وبقرارات تعيد الثقة بالعمل العربي المشترك

3 مارس 2025
جماعة عمان تطالب القمة العربية بمساندة الاردن وبقرارات تعيد الثقة بالعمل العربي المشترك

وطنا اليوم:طالبت جماعة عمان لحوارات المستقبل في بيان اصدرته اليوم :القمة العربيةالتي ستعقد في القاهرة غدا بضروة دعم ومساندة الاردن، ومعه مصر وسائر دول الطوق العربي، خاصة في مواجهة رفض تهجير الفلسطينين من أرضهم بالقوة، لأن هذا التهجير سيكون كارثيا على كل المنطقة العربية، وامن واستقرار دولها.
وقالت الجماعة في بيانها :ان الاردن يحمل اعباء قضايا امته، وفي طليعتها قضية فلسطين، وان دعمه هو دعم للذات العربية، ولقدرتها على الصمود لنيل حقوقها.
كما طالبت الجماعة في بيانها القمة بان تصدر قرارات من شأنها استعادة ثقة اشعوب الأمة بقياداتها، وبالعمل العربي المشترك، لأن هذه الثقة هي الأساس الذي ستبنى عليه سبل مواجهة المرحلة القادمة، بكل ماتحمله من مخاطر وتحديات.
وطالبت الجماعة في بيانها ان تسعى القرارات المنتظرة الى بناء موقف عربي موحد لمواجهة مخاطر الحروب والتهديد بالتوسع الاسرائيلي، بعد ان ضرب العدو الاسرائيلي عرض الحائط بكل المواثيق والعهود الدولية، ومعها كل اتفاقيات السلام الموقعه معه. مما يستدعي التعامل معه باللغة الوحيدة التي يفهمها وهي لغة القوة، التي صارت هي اللغة السائدة في العلاقات الدولية، خاصة في الأونة الاخيرة. مما يحتم علينا بناء قوتنا السياسية والاقتصادية والعسكرية، للحفاظ على وجودنا، واسترجاع حقوقنا


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