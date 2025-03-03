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اجتماع تحضيري لوزراء الخارجية العرب قبيل القمة الطارئة

3 مارس 2025
اجتماع تحضيري لوزراء الخارجية العرب قبيل القمة الطارئة

وطنا اليوم:يعقد في العاصمة المصرية القاهرة، الاثنين اجتماع تشاوري تحضيري لوزراء الخارجية العرب قبيل انعقاد القمة على مستوى القادة.
وقال مسؤول في جامعة الدول العربية إنّ الاجتماع سيعقد الساعة 3:30 بتوقيت القاهرة (4:30 توقيت الأردن)، مضيفا أن الاجتماع سيكون مغلقا عن وسائل الإعلام.
وأكّد أن الهدف من القمة التوافق على إجماع عربي حول رفض “تهجير الفلسطينيين من وطنهم” وتوحيد الصف العربي لمواجهة محاولات تهجيرهم، مشددا على الوقوف بحزم أمام هذه المخططات التي تستهدف القضية الفلسطينية.
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، قال إنّ النقاط الأخيرة للخطة المقترحة لإعادة إعمار غزة نوقشت، وسيتم تقديمها من خلال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري قبل رفعها للقمة على مستوى القادة.
وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إنه تم الانتهاء من الخطة المصرية العربية المقترحة لإعادة إعمار قطاع غزة لكن لم يطلع عليها أحد حتى عرضها على قادة الدول العربية في قمتهم غير العادية الثلاثاء.
وأضاف عبد العاطي، أنه يجب إقرار القمة للخطة أولا قبل عرضها على أي طرف أجنبي.
وتستضيف العاصمة المصرية القاهرة، قمة عربية طارئة حول تطورات القضية الفلسطينية الثلاثاء 4 آذار/مارس 2025.


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