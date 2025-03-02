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الحالة الجوية في المملكة خلال الأيام الثلاثة القادمة

3 مارس 2025
الحالة الجوية في المملكة خلال الأيام الثلاثة القادمة

وطنا اليوم_يطرأ الاثنين، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلًا في اغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر مثيرة للغبار في مناطق البادية.

 

وتنخفض الثلاثاء، درجات الحرارة قليلاً، ليعود الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار مما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية في العديد من المناطق خاصة في المناطق الشرقية، بحسب إدارة الارصاد الجوية.

 

كما ويطرأ الأربعاء، انخفاض قليل آخر على الحرارة، ويكون الطقس باردًا في أغلب المناطق وغائما جزئيًا الى غائم أحياناً ويتوقع بإذن الله هطول زخات متفرقة من المطر، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


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