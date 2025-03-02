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سرقة هلال رمضان في مادبا

2 مارس 2025
سرقة هلال رمضان في مادبا

وطنا اليوم:أعلنت بلدية مادبا عن تعرض أحد الأهلة المضاءة التي تزين شوارع المدينة للسرقة، حيث يبلغ طوله أربعة أمتار، ما أثار استياء المواطنين، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.
وزينت البلدية مداخل وشوارع مادبا بزينة رمضانية فريدة من نوعها، سواء من حيث الشكل أو الحجم، مما أضفى على المدينة أجواء جمالية وبهجة في الشهر الفضيل، وجعلها وجهة للزوار.
ومن أبرز معالم الزينة هذا العام، هلال ضخم بطول 22 متراً، تَوسّط ساحة السلام، ليكون رمزاً للاحتفاء بروحانيات الشهر المبارك.


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