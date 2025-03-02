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حركة شرائية نشطة تشهدها أسواق الطفيلة

2 مارس 2025
حركة شرائية نشطة تشهدها أسواق الطفيلة

وطنا اليوم:تشهد أسواق محافظة الطفيلة انتعاشا في الحركة الشرائية على مستلزماتهم الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك.
وقال محافظ الطفيلة، الدكتور عمر الزيود، إن لجان الصحة والسلامة العامة، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، تنفذ جولات ميدانية رقابية مكثفة للتأكد من سلامة المواد الغذائية والتزام أصحاب المحال بالسقوف السعرية، لافتا إلى أن جميع المواد التموينية والغذائية في المحافظة متوفرة وبكميات كافية، إضافة إلى توفير كافة مستلزمات الشهر الفضيل في المحال التجارية والمؤسسات الاستهلاكية المدنية والعسكرية.
وبين رئيس غرفة تجارة الطفيلة، عودة الله القطيطات، أن الأسواق التجارية في قصبة الطفيلة ولوائي الحسا وبصيرا، شهدت حركة نشطة خلال الأيام الأولى من رمضان، وبدأت تسترد عافيتها بعد ركود سيطر عليها جراء ضعف القدرة الشرائية والسيولة النقدية لدى المواطنين، لافتا إلى أن حلول رمضان أسهمت في كسر حالة الركود التي عانت منها الأسواق خلال الأشهر الماضية، في حين شهدت أسعار المواد الغذائية، وخاصة الرمضانية منها، استقرارا باستثناء بعض أسعار الدواجن واللحوم الحمراء البلدية.
ودعا إلى عدم التهافت على الشراء خاصة وأن كافة المواد والسلع متوفرة بكميات كبيرة وتزخر بها المحال التجارية والمؤسسات الاستهلاكية المدنية والعسكرية.
وأكد مدير مديرية الصناعة والتجارة، حسن الربابعة، أن أسعار المواد الغذائية، وخاصة الرمضانية منها، شهدت استقرارا مقارنة بالأعوام الماضية، لافتا إلى أن هناك كميات وافرة من المواد التموينية تفي باحتياجات المواطنين لعدة شهور.


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