مصر : خطة إعادة إعمار غزة اكتملت وجاهزة للتنفيذ

وطنا اليوم:قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، إن وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي سيجتمعون في السعودية بعد القمة العربية الطارئة في 4 آذار الحالي.

وبين أن خطة إعادة إعمار غزة اكتملت وسيتم عرضها على القمة العربية الطارئة الثلاثاء للموافقة عليها.

وأضاف عبد العاطي أن بلاده ستواصل جهودها المكثفة لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار إلى أن استخدام المساعدات سلاحا للعقاب الجماعي والتجويع في غزة أمر غير مقبول وغير مسموح به.

وقال مصادر إن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة تشمل 3 مراحل أساسية بداية من التدخل الإنساني وصولا إلى إعادة الإعمار تتضمن مشاركة أهالي قطاع غزة في عملية إعادة الإعمار.

وشددت المصادر على أن خطة مصر التي تم الانتهاء منها والتي سيتم عرضها على القادة العرب في أعمال القمة العربية الطارئة التي ستعقد في القاهرة في 4 مارس الجاري هي بمثابة “خطة متكاملة للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة مع الإبقاء على الفلسطينيين في القطاع في أثناء عملية إعادة الإعمار”.

وأوضحت المصادر أن الخطة المصرية تتضمن إنشاء مناطق داخل قطاع غزة يقيم فيها الفلسطينيون بشكل مؤقت لإفساح المجال للشركات المصرية والعربية التي ستشارك في عملية إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية للقطاع.

وتنص الخطة المصرية على تولي لجنة إدارية مسؤولية إدارة شؤون قطاع غزة لمرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، بالتوازي مع تمكين السلطة الفلسطينية بالكامل لإدارة القطاع وفق تصريح لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى.

وركزت المصادر على أن الخطة المصرية تعتمد في تنفيذها على دعم عربي واسع وكبير حرصت القاهرة على حشده لضمان توفير الدعم لعملية إعادة الإعمار والتأكيد على الموقف العربي الجامع الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة أو تصفية القضية الفلسطينية.