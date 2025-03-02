جامعة فيلادلفيا تهنئ الملك وولي العهد بمناسبة تعريب قيادة الجيش العربي

وطنا اليوم:تتقدم أسرة جامعة فيلادلفيا، ممثلةً بمجلس أمنائها، ومجلس إدارتها، ورئيسها الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح، وأعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية، وطلبة الجامعة، بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله، بمناسبة ذكرى تعريب قيادة الجيش العربي

إذ نُجدد الفخر والاعتزاز بجيشنا الباسل، الذي كان وما زال رمزًا للعزة والكرامة، وعاش الأردن حرًا أبيًا تحت راية الهاشميين