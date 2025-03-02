التلفزيون الأردني يكشف حقيقة توقيف المسحراتي

وطنا اليوم:نفى مدير عام التلفزيون الأردني إبراهيم البواريد، ايقاف بث برنامج “المسحراتي” الذي تم تصويره في مدينة السلط من بطولة الفنان نزار ابو حجر، مؤكدا أن التلفزيون لم يشتر البرنامج حتى يبثه او يوقفه.

وقال البواريد إن العمل عُرض على التلفزيون الأردني ضمن مجموعة أعمال اخرى، ورفضته لجنة مختصة في التلفزيون الاردني بعد تقييمه بأن مستواه أقل من المتوسط.

وأوضح أن التلفزيون لم ينتج العمل، وهو ليس عملا دراميا بل برنامج مدة الحلقة الواحدة فيه أقل من 10 دقائق، والادوار الرئيسية فيه لفنانين غير أردنيين، فيما اخذ الفنان الأردني دورا هامشيا