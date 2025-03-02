الصفدي يلتقي مزارعين ويؤكد تكثيف الجهود للنهوض بالقطاع

وطنا اليوم:أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، خلال لقائه مجموعة من المزارعين من مختلف محافظات الأردن، أن المجلس سيلتقي المعنيين بملف إستقدام العمالة الوافدة والاشتراك بالضمان الإجتماعي لغايات التوصل الى حلول تنصف المزارع ولا تشكل عبئاً عليه.

كما شدد أهمية تكثيف الجهود للنهوض بالقطاع الزراعي، مشيراً الى أن المجلس سيتواصل مع الحكومة لنقل مطالب المزارعين ومتابعة حلها بالشكل الذي ينصفهم ويضمن تقديم الدعم الكافي لهم.

أكد المزارعون أهمية إعادة النظر في قرارات وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي المتعلقة بتعليمات استقدام العمالة، مشيرين إلى ضرورة فتح باب الاستقدام بشكل يتناسب مع احتياجات القطاع الزراعي، خصوصًا في ظل عزوف العمالة المحلية عن العمل في هذا القطاع. كما شددوا على أهمية تخفيض الرسوم المتعلقة بالاستقدام، التي باتت تمثل عبئًا كبيرًا على المزارعين.

وفي سياق آخر، طالب المزارعون بتعديل آلية الاشتراك في الضمان الاجتماعي، مؤكدين أن فرض رسوم الاشتراك شهريًا يتناقض مع الاتفاق السابق مع وزارة العمل، الذي نص على شمول الوحدة الزراعية التي تضم أكثر من ثلاثة عمال وافدين بالضمان الاجتماعي بشكل سنوي، وليس شهريًا.

كما دعا المزارعون إلى تخفيض رسوم تصاريح العمل، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع الزراعي، مؤكدين على ضرورة تسهيل الإجراءات المتعلقة بالحصول على التصاريح لضمان استمرارية العمل في القطاع.