رئيس جامعة البترا يرعى حفل تخريج طلبة الفصل الأول من العام الجامعي 2024-2025

وطنا اليوم:رعى رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم حفل تخريج طلبة الفوج الواحد الثلاثين من طلبة جامعة البترا في الصالة الرياضية في عمادة شؤون الطلبة في الجامعة، وبلغ عدد الخريجين أربعمئة وثلاثين خريجًا.

وهنأ عبد الرحيم ذوي الطلبة قائلاً:” نبارك لكم تخرج أبنائكم في تخصصاتهم المختلفة، وها قد جاءت اللحظة التي طال انتظارها لكي تشهد لكم وللمجتمع كله على نجاح مشروعكم التربوي؛ إذ حصل أبناؤكم على درجاتهم العلمية المهنية التي تلبي رغباتـهم، وتفتح أمامهم فرصًا لمراحل قادمة، نأمل من الله عز وجل أن تكون مشرقة، ومليئة بالإنجاز والنجاح. نبارك لكم تخرج أبنائكم متوجين بتاج العلم والمعرفة، متوجين بتاج البترا وما يصاحبه من فخر واعتزاز”.

وقال عبد الرحيم: ” إن الجامعة استحدثت العديد من التخصصات التي بدأ التدريس فيها في مطلع هذا الفصل، وهي ماجستير المدن المستدامة الذكية في كلية العمارة والتصميم، وهو برنامج مميز يكاد يكون الأول على مستوى الشرق الأوسط، واستحدثت كذلك ماجستير المناهج والتعليم الإلكتروني، وبكالوريوس اللغة الإنجليزية التطبيقية في كلية الآداب والعلوم، وماجستير التسويق الرقمي، وبكالوريوس الإدارة اللوجستية وسلاسل التوريد في كلية العلوم الإدارية والمالية، وماجستير إدارة المشروعات الهندسية في كلية الهندسة، وذلك لتوفير تخصصات جديدة مواكبة للحداثة في هذا العصر الرقمي الافتراضي”.

وأضاف عبد الرحيم: “توالت الإنجازات التي حققتها الجامعة في الآونة الأخيرة؛ إذ زادت شهادات الاعتماد الأكاديمي من المؤسسات المختلفة، وتقدمت الجامعة في العديد من التصنيفات، وحصلت على خمسة نجوم من منظمة (QS) فيما يتعلق بمعايير التصنيف الخاصة بالتعليم، وأعضاء الهيئة التدريسية، والتوظيف، والحوكمة الرشيدة، والتأثير البيئي، والعالمية، والتطوير الأكاديمي، واحترام التنوع والمساواة”.

وأشار عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح إلى أن عدد الخريجين لهذا الفصل قد بلغ أربعمئة وثلاثين خريجًا، وهنأ الخريجين وذويهم، قائلاً: “بذلت عمادة شؤون الطلبة جهودها من أجل أن يكون حفل التخريج ناجحًا ويتوازى مع فرحة الخريجين وأهاليهم، متمنيا للخريجن مستقبلًا مشرقا في خدمة الوطن والأمة”.

ووجهت الطالبة ملاك عطون في كلمة الخريجين التهنئة للخريجين وذويهم قائلة: “أقف باسم كل من سيقسم على البذل .. يقيناً وإيماناً أننا لم ولن نكون في هذا المكان وهذه الساعة إلا بدموع خلفها الدعاء المرافق لخطانا والمانع عنا وعثاء الدروب من حبيباتنا أمهاتنا، الغاية الأولى هن، والوصول الأحلى ضحكاتهن. وأما عن آبائنا فهم الأكثر دراية بما بذلنا وبما بكينا والأكثر فخراً بما وصلنا إليه .. إليهم وفقط إليهم نهدي نجاحاتنا”.

وأضافت ملاك: “شكراً من قلوبنا لجامعتنا الغالية البترا برئاستها الجليلة ومعلمينا كلهم أجمعين، شكراً لكم من أعماق قلوبنا على أن حملتمونا حتى وضعتمونا هنا اليوم”.

وقال الطالب مالك في كلمة الخريجين: ” نقف اليوم، على أعتاب مرحلة جديدة من حياتنا، نودع فيها قاعات الدراسة وصفوف المحاضرات ، ونحمل معنا ذكريات لا تنسى ، ومواقف شكلت شخصياتنا، وعلما ينير دروبنا، نحو المستقبل، اليوم نقطف ثمرة سنين من الجد والاجتهاد، سنين كانت مليئة بالتحديات والصعوبات، ولكنها كانت أيضا غنية بالنجاحات والإنجازات “.

واستضاف حفل التخريج قصة نجاح الدكتورة إيمان الحيصة التي تخرجت من جامعة البترا عام 2019 بتقدير امتياز وأصبحت الأولى على تخصص القانون، وذلك أثناء موازنتها بين دراستها، وعملها، ورعاية أسرتها. لم تتوقف عند هذا الحد، فالتحقت ببرنامج الماجستير عام 2020، وحصلت على درجة الامتياز عام 2022، ثم واصلت رحلتها الأكاديمية بالتحاقها ببرنامج الدكتوراه في القانون الإداري في جامعة الإسكندرية عام 2022، وهي الآن في المراحل النهائية لنيل الدرجة.

بالتوازي مع تقدمها الأكاديمي، شغلت منصب مديرة مكتب في الإدارة العليا في أمانة عمان، وأصبحت عضوًا في عدة هيئات تحكيم قانونية دولية، منها جامعة الدول العربية، وجامعة هارفارد. وحصلت على زمالة بريطانية في الحوكمة، وشاركت في الإشراف على الانتخابات الأردنية منذ 2013. ولم تنقطع علاقتها بجامعة البترا، إذ تم اختيارها عضواً في المجلس الاستشاري لكلية الحقوق، وممثلة للخريجين في مجلس الجامعة. من خلال نجاحها، جسدت الحيصة نموذجاً للطموح والتحدي، مؤكدة قدرة المرأة الأردنية على تحقيق التميز رغم كل التحديات.

واستضاف حفل التخريج الصحفي شادي سمحان الذي تخرج في جامعة البترا عام 2021 بتقدير امتياز، وحصل على المرتبة الأولى على دفعته في تخصص الإعلام، وحصل على درجة الماجستير في الإعلام من جامعة البترا عام 2023، والتحق ببرنامج الدكتوراه في الإعلام في جامعة القاهرة في العام نفسه.

بدأ سمحان مسيرته في الصحافة عام 2002، متنقلاً بين عدة مناصب، حتى تولى إدارة مجموعة الشاهد الصحفية عام 2005. وأسس موقع “عمان جو” وصحيفة “الخزنة” الاقتصادية عام 2011، وكان من مؤسسي وكالة “رم” الإخبارية