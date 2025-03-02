قرار إسرائيلي باستدعاء 400 ألف جندي احتياط وإيقاف شحنات المساعدات إلى غزة

وطنا اليوم:قالت القناة 14 الإسرائيلية إن قرارا بإيقاف شحنات المساعدات إلى قطاع غزة اتخذ خلال مباحثات عقدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة الماضية.

وذكرت القناة الإسرائيلية أن القرار اتخذ بالتنسيق مع الجانب الأميركي، في حين قالت القناة 12 الإسرائيلية إن إسرائيل أوقفت إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بعد ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

كما ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية صدّقت صباح اليوم على إمكانية استدعاء 400 ألف جندي احتياط إضافي

كما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الحكومة الإسرائيلية أمرت الجيش بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة.