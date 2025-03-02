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قرار إسرائيلي باستدعاء 400 ألف جندي احتياط وإيقاف شحنات المساعدات إلى غزة

منذ 37 دقيقة
People on the Egyptian side of the Rafah border crossing watch as a convoy of lorries carrying humanitarian aid crosses to the Gaza Strip on October 21, 2023. The first of 20 trucks carrying humanitarian aid entered the war-torn and besieged Gaza Strip on October 21 through the Rafah border crossing with Egypt, said AFP correspondents on both sides. (Photo by Mohammed Assad / AFP)

وطنا اليوم:قالت القناة 14 الإسرائيلية إن قرارا بإيقاف شحنات المساعدات إلى قطاع غزة اتخذ خلال مباحثات عقدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة الماضية.
وذكرت القناة الإسرائيلية أن القرار اتخذ بالتنسيق مع الجانب الأميركي، في حين قالت القناة 12 الإسرائيلية إن إسرائيل أوقفت إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بعد ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
كما ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية صدّقت صباح اليوم على إمكانية استدعاء 400 ألف جندي احتياط إضافي
كما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الحكومة الإسرائيلية أمرت الجيش بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة.


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