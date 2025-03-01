بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

‬عمان الأهلية تهنىء بحلول شهر رمضان المبارك

منذ 35 ثانية
‬عمان الأهلية تهنىء بحلول شهر رمضان المبارك

وطنا اليوم_مع حلول شهر رمضان المبارك ، أسرة جامعة عمان الاهلية ممثلة برئيس مجلس الأمناء دولة الاستاذ عبدالكريم الكباريتي وأعضاء المجلس ورئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني وأعضاء الهيئة ورئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ساري حمدان وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة يرفعون أسمى آيات التهنئة والتبريكات بهذه المناسبة المباركة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير الحسين بن عبدالله الثاني وإلى الأسرة الهاشمية وإلى الشعب الأردني، والأمتين العربية والإسلامية. 

أعاده الله على الجميع بالخير والبركات، وكل عام وأنتم بألف خير.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:40

طلت بشاير رمضان وإحنا معك عالحلوة والمرة وين ما كنت، بأي مكان، أورنج دايماً معاك

10:33

الدكتور محمد الهواوشة يكتب: *عندما لقن زيلينسكي ترامب درساً في الكرامة

10:30

الحاج توفيق: لدينا مخزون وفير من المواد الغذائية وبأسعار مناسبة

10:27

بالصور .. برعاية أ.د.حمدان احتفال عمان الاهلية لليوم الثاني بتخريج طلبة الفصل الاول من الفوج 32

10:26

غوتيريش يعلن مشاركته في القمة العربية لبحث إعادة إعمار غزة

09:11

الطقس في اول ايام رمضان: امطار وحالة عدم استقرار جوي صباحا

08:24

أول رد فعل لزيلينسكي بعد طرده من البيت الأبيض

02:54

الفوسفات” تهنئ جلالة الملك وولي العهد والأردنيين بحلول شهر رمضان المبارك

23:01

الاسواق الحرة تؤكد استمرار خدماتها بفرع الحدود العراقية وتسعى لافتتاح فروع لها على مطارات ومعابر برية في المنطقة

22:57

الاسواق الحرة الاردنية تهنئ جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الامين بحلول شهر رمضان المبارك

21:01

احتفال جمعية الاغوار لذوي الاعاقة ومنتدي الاغوار الثقافي بعيد ميلاد الملك عبدالله الثاني

20:48

الخدمات الطبية تحدد أوقات الدوام الرسمي خلال رمضان

وفيات
وفيات الجمعة 28-2-2025وفيات الخميس 27-2-2025وفيات الأربعاء 26-2-2025وفيات الثلاثاء 25-2-2025وفيات الاثنين 24-2-2025