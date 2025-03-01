بالصور .. برعاية أ.د.حمدان احتفال عمان الاهلية لليوم الثاني بتخريج طلبة الفصل الاول من الفوج 32

وطنا اليوم- رعى الاستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمان الاهلية مساء أول أمس الخميس 27-2-2025 على مسرح الأرينا احتفال الجامعة لليوم الثاني بتخريج طلبتها للفصل الاول 2024-2025 من الفوج (32) لكليات ” الصيدلة ، العلوم الطبية المساندة ، التمريض ، تقنية المعلومات ، العمارة والتصميم ، الهندسة ” بحضور نائب رئيس الجامعة أ.د. احمد حمدان ومستشارة الرئيس أ.د. هديل الياسين ومساعد الرئيس لشؤون الاعتماد والجودة والتخطيط الدكتورإياد شعبان والسادة العمداء وأعضاء الهيئة التدريسية وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية وحشد كبير من ذوي الطلبة الخريجين والمدعوين .

وقد استهل الحفل بعد السلام الملكي بتلاوة عطرة من القران الكريم تلاها الطالب آدم الحديدي من كلية ادارة الضيافة والسياحة .

ثم ألقى عميد شؤون الطلبة الاستاذ الدكتور مصطفى عطيات عميد شؤون الطلبة كلمة الجامعة في الحفل رحب فيها براعي الحفل والحضور والضيوف والخريجين وذويهم ثم قال :

أيها الحفل الكريم نجتمع اليوم في ثاني أيام تخريج الفصل الدراسي الأول 2024 -2025 لنحتفل بكوكبة متميزة من خريجي (كلية الهندسة وكلية الصيدلة وكلية تقنية المعلومات وكلية التمريض وكلية العمارة والتصميم وكلية العلوم الطبية المساندة ) بعد ان تزودوا بالعلم والمعرفة في جامعة عمان الأهلية والتي مر على تأسيسها ما يزيد على خمس وثلاثون عاماً بمبادرة جريئة وحكيمة من المرحوم الدكتور احمد الحوراني، والذي كان يحلم بنقلة نوعية في مجال التعليم العالي.

وأضاف : لقد غدت جامعة عمان الاهلية صرحاً علمياً متميزاً اكتسب الثقة والاحترام والتقدير محلياً وعربياً ودولياً بفضل الرؤية الثاقبة والدعم المستمر واللامحدود من عطوفة رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني وعطوفة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ســاري حمدان وجميع العاملين في الجامعة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وايضــا بفضـــل المستوى المتميزلخريجيها.

حيث حققت جامعة عمان الأهلية العديد من الإنجازات المتميزة على مختلف الأصعدة الأكاديمية، محليًا وعربيًا ودوليًا.

فقد حصلت الجامعة على المرتبة الثانية محليًا والسادسة عشرة عربيًا في تصنيف الجامعات العربية الصادر عن اتحاد الجامعات العربية لعام 2024 ، مما يعكس مكانتها المرموقة كإحدى أبرز المؤسسات التعليمية في المنطقة.

كما تميزت الجامعة في تصنيف “التايمز” لعام 2025، حيث حلت في المرتبة 28 على مستوى الجامعات العربية، متفوقة في مجالات الأعمال والاقتصاد، إذ احتلت المرتبة الأولى بين الجامعات الأردنية، وصُنفت ضمن الفئة (401-500) عالميًا، وذلك في كليتي إدارة الأعمال وإدارة الضيافة والسياحة.

وفي مجال تقنية المعلومات، تصدرت الجامعة الجامعات الخاصة محليًا، وحلت ثانية بعد الجامعة الأردنية على مستوى الأردن، واحتلت المرتبة (401-500) عالميًا. ويشمل هذا التصنيف كليات تقنية المعلومات والهندسة بتخصصاتها في الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

.أما في مجال علوم الطب والصحة، فقد تميزت الجامعة بتصدرها للجامعات الخاصة محليًا وحلولها في المرتبة الثالثة بعد الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا، وصُنفت ضمن الفئة (601-800) عالميًا. ويشمل هذا التصنيف كليات ( طب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والعلوم الطبية المساندة، بالإضافة إلى كلية الهندسة بتخصص الهندسة الطبية وكلية التكنولوجيا الزراعية).

كما أظهرت الجامعة تقدمًا ملحوظًا في تصنيف “ويبومتركس” لعام 2025، حيث تصدرت الجامعات الخاصة في الأردن وحلت في المرتبة 41 عربيًا، بالإضافة إلى تحقيقها مرتبة مميزة في التصنيف العالمي “QS” لعام 2025، إذ حلت في المرتبة 43 على مستوى الجامعات العربية.

** وعن التخصصات والبرامج المستحدثة قال : تواصل الجامعة استحداث العديد من البرامج الأكاديمية الجديدة على مستوى البكالوريوس والماجستير وبرامج الدبلوم المتوسط في تخصصات حديثة تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي.

فعلى مستوى درجة البكالوريوس استحدثت الجامعة تخصصات:

1. الاعلام الرقمي 2. هندسة المركبات الكهربائية 3. تكنولوجيا صناعة الأسنان 4. العلاج الوظيفي 5. اللغتين الفرنسية والانجليزية 6. الهندسة الصناعية وإدارة الجودة 7. اللغتين الصينية والانجليزية 8. اللغتين الألمانية والانجليزية

وعلى مستوى درجة الماجستير استحدثت الجامعة تخصصات:

1. علم البيانات والذكاء الاصطناعي 2. تكنولوجيا الترجمة 3. تكنولوجيا الأعمال

وقد وافقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إنشاء كلية التعليم التقني التي سوف تضم التخصصات التالية مطلع العام القادم:

1. صناعة الأفلام وتصميم الميديا الرقمية 2. التكنولوجيا الزراعية 3. صيانة السيارات الكهربائية 4. تكنولوجيا الأجهزة الطبية 5. تكنولوجيا صناعة الأسنان

بالإضافة إلى الحصول على اعتمادية بيرسون في المجالات التالية:

1. الفيلم والتلفزيون 2. التكنولوجيا الزراعية هندسة السيارات

ثم خاطب الخريجين قائلا : أيها الخريجون الكرام لقد استحقيتم ان تعيشوا هذا اليوم الجميل برفقه ذويكم (الآباء والامهات) ممن قدموا لكم الغالي والنفيس في سبيل الوصول الى هذه اللحظة ..مبارك عليكم تخرجكم والى المزيد من التقدم والنجاح في حياتكم العملية .

وختم كلمته بالقول : من هذا المنبرنؤكد التفافنا الكامل وتأييدنا المطلق للمواقف الراسخة والثابتة والشجاعة لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ، تجاه القضية الفلسطينية ومختلف قضايا الأمة العربية ونعبر عن فخرنا واعتزازنا بالمواقف المشرفة لجلالته والتي تعكس إرادة جميع المواطنين الأردنيين من مختلف الأصول والمنابت. وفقنا الله جميعاً لخدمة جامعتنا وخدمة أردننا الغالي في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين.

وبعد كلمة الجامعة قام راعي الحفل السيد الرئيس بتكريم الباحث الاستاذ الدكتور مصلح ابو الحاج كأفضل باحث على مستوى الكليات العلمية.

ثم ألقت الطالبة الخريجة سوار بسام البقور- خريجة كلية الصيدلة بتقدير امتياز- كلمة الخريجين قالت فيها : ومن جامعةِ عمانَ الأهليةِ نهتفُ: يا هناء، كلُّ من فيها أو إليها قلبُهُ يميلُ.والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبتوفيقه يسَّر لنا أمرنا، وبفضله أقف الآن أمامكم خريجة.

وأضافت : أقفُ اليوم تحت سماءِ جامعتي خريجة، ولا أدري أيهما أصعب: ذاك اليوم الذي بدأتُ فيه الرحلة أم اليوم الذي أكتبُ فيه نهايتها. ففي هذا اليوم، سنودعُ صرحنا التعليمي الذي احتضننا لسنوات وسنوات.

وشكرت أسرة الجامعة بالقول : أتوجّه بالشكر إلى عطوفة الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس الجامعة وراعي الحفل الأكرم، وإلى عمداء الكليات، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.وأخصُّ بالشكر أساتذتي في كلية الصيدلة… شكراً للأساتذة الكرام أصحابُ الفضل الدائم. رسائلُ الوفاء الصادقة كانت بوصلتنا إلى طريق النجاح. لقد أديتم الأمانة، وما أعظمها من أمانة.

ثم قالت : أقف أمامكم وبداخلي مزيج من المشاعر المتناقضة: فرحةُ الإنجاز وحزنُ الفِراق، مشاعر ممزوجة بذكرياتِ رحلةٍ تعليمية طويلة مليئة بالتحديات والإنجازات.

هذه ليست النهاية، بل بدايةُ رحلةٍ جديدة نقف فيها بأعينٍ تتطلعُ إلى المستقبل، آملين أن نكونَ فيها خير أمةٍ أُخرجتْ للناس.

وبكل حب، نهدي تخرجنا إلى نبراس أيامنا ووهج حياتنا، إلى الذين ظلت دعواتهم تقارب أسامينا، إلى ضلعنا الثابت وأماننا الأبدي، إلى عائلاتنا.

وأهدت تخرجها الى والديها وإلى كل من وقف معها في مسيرتها الدراسية ، كما شكرت زميلاتها وزملائها رفاق الدرب والمسير مهنئة اياهم وذويهم بتخرجهم .

واختتمت كلمتها قائلة : قد تبدو هذه نهاية، ولكن لكل نهاية بداية. وأنا من منبري هذا أقول: اعزموا واجتهدوا واربطوا الأحزمة، فقد تكون الطرق أمامنا وَعِرة، ولكن بإذن الله، ثم بجهدنا وعزمنا، سنتخطى الصعاب.