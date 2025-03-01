الطقس في اول ايام رمضان: امطار وحالة عدم استقرار جوي صباحا

وطنا اليوم_تشير التوقعات الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية إلى تأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي مع الساعات الاولى من يوم السبت، حيث تتكاثر الغيوم مع فرصة لهطول زخات من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد في بعض الاجزاء.

بينما هناك فرصة ضعيفة و جزء محدود من مناطق الوسط قد تشهد زخات خفيفة.

ومع ساعات المساء يستقر الجو ، تضعف فرص الهطول.

اعتبارًا من يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلاتها الاعتيادية، بينما تبقى الأجواء باردة نسبيًا في معظم المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. يستمر هذا الاتجاه يومي الاثنين والثلاثاء مع ارتفاع إضافي طفيف على الحرارة، وظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، في حين تنشط الرياح الجنوبية الشرقية أحيانًا، ما قد يؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية.

تحذر إدارة الأرصاد الجوية من:

– خطر جريان السيول في الصباح الباكر من يوم السبت في المناطق الشمالية والشرقية.

– التنبيه من احتمال هطول حبات من البرد في الصباح الباكر من يوم السبت في شمال وشرق المملكة

– لذا، تدعو إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، ومتابعة التحديثات المستمرة حول حالة الطقس.