من بينها التراويح .. السعودية تكشف سبب منع بث الصلوات خلال شهر رمضان

وطنا اليوم:كشف المتحدث باسم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، عبد الله العنزي، عن سبب قرار منع تصوير وبث الصلوات خلال شهر رمضان، بما في ذلك صلاتي العشاء والتراويح.

وخلال مداخلة على قناة “الإخبارية”، أوضح العنزي أن الوزارة أصدرت تعليمات تمنع استخدام الكاميرات لتصوير الإمام والمصلين أثناء أداء الصلوات، إضافة إلى حظر نقلها أو بثها عبر أي وسيلة إعلامية، وذلك في إطار جهودها لحماية المنابر الدعوية من أي استغلال.

وأكد أن هناك لجانا تراقب المساجد ومدى التزام الأئمة، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار “حرص الوزارة على حماية أفكار الناس وحماية المنابر الدعوية من البث المباشر للقنوات وأيضا الخطب والمحاضرات التوعوية، التي قد تحدث فيها هناك أخطاء، وأن ذلك يأتي مع التزام المملكة في الحفاظ على الإسلام”.

وأوضح “العنزي” أنه “عند نشر مثل هذه الصلوات ومقاطع للمحاضرات التوعوية والإرشادية، قد يحدث هناك أخطاء وتنتشر رسائل خاطئة قد تؤثر على المستمعين سواء عن جهل أو خطأ..”، مردفا: “وزارة الشؤون الإسلامية حريصة على تنقية المنابر الدعوية وحريصة على ما يطرح على مواقع التواصل الاجتماعي”.

ومؤخرا، أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية مجموعة من التعليمات والتوجيهات الخاصة بتهيئة المساجد لشهر رمضان المبارك لعام 1446 هجري (2025)، بينها تحديد ضوابط تركيب الكاميرات في المساجد، وعدم استخدامها لتصوير الإمام والمصلين في أثناء أداء الصلوات، وعدم نقل الصلوات أو بثها في الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها.