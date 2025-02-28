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لأول مرة بتاريخها.. ترامب يحدد لغة رسمية لأمريكا

منذ دقيقة واحدة
لأول مرة بتاريخها.. ترامب يحدد لغة رسمية لأمريكا

وطنا اليوم:يخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتوقيع أمر تنفيذي من شأنه أن يجعل اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية للولايات المتحدة لأول مرة، وفقا لما كشفته صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين في البيت الأبيض.
هذا ولم تكن للولايات المتحدة في تاريخها الذي يبلغ ما يقرب من 250 عاما لغة وطنية على المستوى الفيدرالي.
و يتحدث الناس مئات اللغات في الولايات المتحدة، وهي نتيجة لتاريخ البلاد الطويل في استقبال المهاجرين من جميع أنحاء العالم.
كما قال مسؤولون إن الأمر التنفيذي من شأنه أن يلغي تفويضا فيدراليا أصدره الرئيس الأسبق بيل كلينتون يقضي بإلزام الوكالات والمستفيدين الآخرين من التمويل الفيدرالي بتقديم المساعدة اللغوية لغير الناطقين باللغة الإنجليزية.
وبعض اللغات الأكثر منطوقة على نطاق واسع بخلاف اللغة الإنجليزية هي الإسبانية والصينية والتلبية والفيتنامية والعربية، وفق الموقع الرسمي للحكومة الأميركية.


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