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السبت أول أيام رمضان في الأردن.. ووطنا اليوم تهنئ الملك والأردنيين

منذ دقيقة واحدة
السبت أول أيام رمضان في الأردن.. ووطنا اليوم تهنئ الملك والأردنيين
وطنا اليوم – غدا السبت أول أيام رمضان في الأردن..ووطنا اليوم تهنئ الملك والأردنيين.
مصدر فلكي.

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