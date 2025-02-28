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تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود للشهر المقبل عند صفر

منذ 11 ثانية
تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود للشهر المقبل عند صفر

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة إن مجلس مفوضي الهيئة قرّر في جلسته المنعقدة الجمعة، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر آذار المقبل لعام 2025 بقيمة صفر.
وأضاف السعايدة بأنها بالقيمة نفسها التي تم تحديدها لشهر شباط الحالي.


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