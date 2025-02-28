هل أفتى الأزهر بحرمة مشاهدة مسلسل معاوية؟

وطنا اليوم:لا يزال الجدل يدور بشأن مسلسل “معاوية”، الذي من المتوقع عرضه خلال رمضان الجاري على قنوات إم بي سي السعودية، بما فيها “إم بي سي مصر”.

وذكرت تقارير إعلامية أن الأزهر قد أصدر فتوى بمنع مشاهدة ذلك العمل الدرامي الضخم.

وكان من المفترض أن يتم عرض تلك الدراما التاريخية، التي توصف بأنها أضخم إنتاج تلفزيوني عربي، قبل نحو عامين، ولكن جرى تأجيله بسبب اعتراضات من مراجع شيعية في العديد من دول العالم، وكان أبرزها اعتراض رجل الدين العراقي مقتدى الصدر.

وتتناول أحداث العمل قصة الخليفة معاوية بن أبي سفيان ونشأة الدولة الأموية، بدءا من الفتنة الكبرى عقب استشهاد الخليفة عثمان بن عفان، مرورا بتولي علي بن أبي طالب الخلافة، ثم استشهاده، وتنازل الحسن بن علي عن الحكم لمعاوية، وصولا إلى تولي يزيد بن معاوية واستشهاد الحسين في كربلاء.

ولم ينشر الأزهر على موقعه الرسمي أي فتوى بخصوص ذلك المسلسل حتى الآن، ولكن صحيفة “المصري اليوم” المحلية، قالت في تقرير لها إن الأزهر الشريف، ممثلا في هيئة كبار العلماء، أكد أن موقفه تجاه تجسيد الصحابة واضح وثابت منذ سنوات، إذ سبق له رفض أعمال سابقة تناولت شخصيات تاريخية إسلامية مثل مسلسل “عمر بن الخطاب”.

وأما صحيفة “الوفد”، فنقلت عن دار الإفتاء المصرية، وهي لا تتبع للأزهر، قولها إن تمثيل الشخصيات التاريخية في الدراما أمر جائز، “بشرط تقديمها بصورة تليق بمقامها، وعدم تشويه سيرتها أو تصويرها بشكل ينتقص من قيمتها”.

وأضافت الدار: ” إلا أن الأمر يختلف عند الحديث عن الصحابة، حيث وضعت دار الإفتاء عدة ضوابط تحكم تمثيلهم، أبرزها عدم تجسيد شخصيات الصحابة العشرة المبشرين بالجنة و”وأمهات المؤمنين (زوجات الرسول)، وآل البيت الكرام، وبنات النبي ، نظرًا لمكانتهم العظيمة في الإسلام”.

وفي مسلسل معاوية تظهر بعض الشخصيات المبشرة بالجنة مثل، الخليفة عثمان بن عفان والخليفة الرابع، علي بن أبي طالب.

وفي هذا السياق، ذكر موقع “مصر تايمز” أن المحامي، المستشار هيثم المغربي، أعلن عزمه إقامة دعوى قضائية لمنع عرض المسلسل في مصر، وذلك لتجسيد الفنان الأردني إياد نصار لشخصية علي بن أبي طالب.

وكتب المغربي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “سأقوم برفع دعوى قضائية ضد مسلسل معاوية وقناة إم بي سي والشركة المنتجة لطرحهم برومو المسلسل يظهر فيه أحد الممثلين بتجسيد شخصية أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه وصل الله عليه وسلم، وهناك فتوى شرعية من الأزهر الشريف، بمنع تجسيد آل البيت في عمل درامي”.

وتابع: “أي شخص ينتمى لنقابة الأشراف يرغب ينضم معي أنا وأسرتي في الدعوى يتواصل معي فورًا”.

يشار إلى أن المسلسل يتناول أهم المحطات في حياة مؤسس الخلافة الأموية معاوية بن أبي سفيان، ويجسد دوره الفنان السوري لجين إسماعيل، بينما يؤدي دور الخليفة عثمان، الفنان المخضرم، أيمن زيدان.

ويظهر الفنان وائل شرف في دور “عمرو بن العاص”، بينما تجسد الفنانة سهير بن عمارة دور “هند بنت عتبة والدة معاوية”، أما الفنانة أسماء جلال فتجسد شخصية “زوجة معاوية”.

والمسلسل من تأليف الكاتب الصحفي المصري، خالد صلاح، وإخراج طارق العريان، حيث أشارت بعض التقارير إلى أن تكلفته قد فاقت 100مليون دولار.