إجمالي الدين العام للأردن يتراجع 1% حتى نهاية العام الماضي 2024

وطنا اليوم:تراجع إجمالي الدين العام للأردن بنسبة 1% ليصل إلى 44.161 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي 2024 مقارنة بمستواه المسجل حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2024.

ووفقا لبيانات وزارة المالية فإن نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي انخفضت إلى 116.8% حتى نهاية العام الماضي 2024 مقارنة مع 118% حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2024.

وأشارت البيانات إلى أن الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي انخفض بنسبة 3.2% حتى نهاية العام الماضي مقارنة مع نهاية شهر تشرين الثاني من ذات العام ليصل إلى 9.9 مليار دينار.

وأظهرت البيانات أن الحكومة أطفأت ديونا العام الماضي 2024 بما مقدارة 3.7 مليار دينار بالمقابل أصدرت أذونات وسندات خزينة بمقدار 5 مليار دينار.