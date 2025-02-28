السير توزع مجموعاتها على الطرق الرئيسة وأمام المحال ومناطق التنزه

وطنا اليوم:توقعت إدارة السير أن نشهد، اليوم الجمعة، حركة كثيفة ونشطة في معظم مناطق العاصمة عمان والمحافظات تزامناً مع خروج المتنزهين الذين يرغبون بالاستمتاع بارتفاع درجات الحرارة، أو لغايات التسوق قبل بدء شهر رمضان الفضيل.

وأكدت إدارة السير، في منشور عبر فيسبوك، أنها قامت بتوزيع مجموعاتها على مخارج ومداخل الطرق الرئيسة وأمام المحال التجارية ومناطق التنزه، لضمان انسيابية الحركة المرورية بكل يسر وسهولة.

ورجت إدارة السير السائقين الالتزام بتعليمات القيادة الآمنة على الطرقات والمسير ضمن السرعات المحددة، والابتعاد عن مشتتات الانتباه.