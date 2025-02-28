ترامب: المحادثات الجارية بشأن غزة تمضي بشكل جيد للغاية

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، إن هناك “محادثات تمضي بشكل جيد للغاية” بشأن غزة، وذلك ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض عن مستقبل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

لكنه لم يتطرق لتفاصيل.

ودخل اتفاق من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني ونتج عنه تسليم 33 من الإسرائيليين المحتجزين في غزة ونحو ألفي سجين وأسير فلسطيني من سجون إسرائيل.

ومن المقرر أن تنتهي في غضون يومين المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار التي مدتها ستة أسابيع. وقالت إسرائيل الخميس، إنها سترسل مفاوضين إلى محادثات في القاهرة سعيا لتمديد المرحلة الأولى.

وسئل ترامب عما إذا كانت المرحلة الثانية ستأتي بنتائج.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر “سنرى ما سيحدث. لا أحد يعرف حقا، لكننا سنرى ما سيحدث. لدينا بعض المحادثات الجارية الجيدة للغاية”.

تتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار. ووصفت الأمم المتحدة الهيئة الهزيلة التي ظهر عليها الإسرائيليون والأسرى المفرج عنهم بأنها محزنة، قائلة إنها تعكس الظروف المزرية التي احتجزوا فيها.

وجدد ستارمر دعمه لحل الدولتين الذي يدعو إلى إنشاء دولة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وغزة إلى جانب إسرائيل.

وقال ستارمر في المؤتمر الصحفي، عندما سُئل عن اقتراح ترامب السيطرة الأميركية على قطاع غزة والتهجير الدائم للفلسطينيين “نعم أعتقد أن حل الدولتين هو في النهاية السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة”.

تلقى مقترح ترامب استنكارا عالميا بوصفه مقترحا للتطهير العرقي.

تشير إحصاءات وزارة الصحة في غزة إلى أن الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة أسفر عن استشهاد أكثر من 48 ألف فلسطيني منذ تشرين الأول 2023.

كما استتبع اتهامات بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب، وهو ما تنفيه إسرائيل. وتسبب الهجوم في نزوح كامل سكان غزة تقريبا وفي أزمة جوع.

واندلعت الموجة الأحدث من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود في السابع من تشرين الأول 2023.

نتنياهو يوعز للفريق المفاوض التوجه للقاهرة لبحث وقف إطلاق النار بغزة

أعلنت إسرائيل إرسال وفد إلى القاهرة الخميس لإجراء محادثات بشأن الهدنة في قطاع غزة، بعد استعادة جثث 4 محتجزين مقابل الإفراج عن أكثر من 600 أسير فلسطيني في ما يشكّل الدفعة الأخيرة من التبادل بموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه إنه “أوعز إلى وفد المفاوضات للمغادرة إلى القاهرة اليوم (الخميس) لاستكمال المحادثات”، دون تقديم مزيد من التفاصيل عن فحوى المباحثات.

وحضّت حماس إسرائيل على بدء المحادثات بشأن المرحلة الثانية التي تأخرت رغم اقتراب نهاية المرحلة الأولى من التهدئة السبت.

مساء الأربعاء، سلمت حماس بعيدا عن الكاميرات جثث 4 محتجزين تم التعرف عليها رسميا في وقت لاحق وفق ما أعلن أقاربهم ومنتدى عائلات المحتجزين والمفقودين.

والمحتجزين هم أوهاد ياهلومي (49 عاما)، الذي أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين مقتله في قصف إسرائيلي في كانون الثاني/يناير 2024، وتساحي عيدان (49 عاما)، وإيتسيك إلغارات (68 عاما)، وشلومو منصور (85 عاما).

وأصدر مكتب نتنياهو بيانا الخميس جاء فيه “بناء على معلومات استخباراتية ومعلومات بحوزتنا، قُتل أوهاد وتساحي وإيتسيك عمدا أثناء احتجازهم في غزة”.

وأفرجت إسرائيل عن 596 اسيرا فلسطينيا، ولا يزال يتعين عليها الإفراج عن 46 من النساء والأطفال من قطاع غزة، بحسب ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني الخميس، موضحا أن السلطات الإسرائيلية كانت تنتظر تأكيد هويات القتلى الذين تسلمتهم قبل الإفراج عن الأسرى.

كما وصل مئات الأسرى إلى مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.