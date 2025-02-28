بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

البنك الأوروبي يتوقع نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.3 بالمئة

منذ 44 ثانية
البنك الأوروبي يتوقع نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.3 بالمئة

وطنا اليوم:توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يصل معدل النمو الاقتصادي في الأردن إلى 2.3 بالمئة العام الحالي، مقارنة بـ 2.2 بالمئة العام الماضي.
وبين البنك في أحدث تقاريره الاقتصادية والذي جاء بعنوان ” ضعف الزخم وسط تشتت التجارة والاستثمار”، إن هذه التوقعات تعود إلى تراجع حدة الصراعات الإقليمية، وإعادة فتح السوق السورية أمام الشركات الأردنية، بالإضافة إلى انتعاش قطاع السياحة وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
ورجح البنك أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في الاردن إلى 2.6 بالمئة في عام 2026، مدفوعًا بتراجع حالة عدم اليقين.
وبين أن الالتزام بالانضباط المالي والتقدم في الإصلاحات الهيكلية ساهم في الحفاظ على ثقة السوق، مما أدى إلى رفع التصنيف الائتماني السيادي في عام 2024 من قبل وكالتي “موديز” و”ستاندرد آند بورز”.
ووفقًا لأحدث تقرير للتوقعات الاقتصادية الإقليمية الصادر عن البنك، فمن المتوقع أن يشهد الاقتصاد في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط وتيرة نمو متسارعة، حيث سيرتفع من 2.5 بالمئة في عام 2024 إلى 3.7 بالمئة في عام 2025؛ ليصل إلى 4.1 بالمئة في عام 2026.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:28

السيوف يكتب : القانون يُصدّم المتفرّقين: العدالة والحقيقة في مواجهة من يحاولون زعزعة الوحدة الوطنية

09:26

اليسار الاردني خيار الانهيار أو الازدهار

09:23

أسير محرر يصدمه خبر استشهاد والده وأفراد من عائلته

09:14

تحقيق للاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن هجوم 7 أكتوبر

05:35

الجيش العربي: المستشفى الميداني الأردني غزة 81 يقدم مساعدات غذائية لأهالي شمال قطاع غزة

04:11

العثور على 3 ضباع في إربد

03:09

عاجل | “الفنادق الأردنية” تطالب الحكومة بإيجاد حلول للقطاع السياحي و تأجيل القروض

01:39

أجواء باردة في معظم مناطق المملكة حتى الأحد

00:39

“قيصر” السوري يعلق على تصوير مسلسل باسمه وتوقيفه

23:22

مدير مستشفى الكرك: لاوجود لحريق في غرفة العزل.. واستقالة الطبيبين لعدم الإلتزام بالاتفاقية

22:18

مفتي المملكة: رؤية الهلال في النهار لا يؤخذ بها

21:29

مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أولى رحلات الأجنحة الليبية

وفيات
وفيات الخميس 27-2-2025وفيات الأربعاء 26-2-2025وفيات الثلاثاء 25-2-2025وفيات الاثنين 24-2-2025وفيات الأحد 23-2-2025