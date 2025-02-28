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أسير محرر يصدمه خبر استشهاد والده وأفراد من عائلته

منذ 19 ثانية
أسير محرر يصدمه خبر استشهاد والده وأفراد من عائلته

وطنا اليوم:لم تكتمل فرحة الكثير من الأسرى بعد خروجهم من سجون الاحتلال ضمن الدفعة السابعة لصفقة التبادل بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، إذ صدم بعضهم بأخبار استشهاد أقارب لهم خلال فترة اعتقالهم.
ونشرت منصات فلسطينية مقطعا مصورا يظهر رد فعل أحد الأسرى المحررين بعيد تلقيه نبأ استشهاد والده وعدد من أفراد عائلته خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.
كما أظهر مقطع مصور أسيرا آخر محررا من غزة بعيد تلقيه نبأ استشهاد أحد أقاربه.
وأعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أمس الخميس، عن صدمته البالغة إزاء الحالة الصحية والنفسية المروعة التي ظهر بها الأسرى الفلسطينيون المحررون ضمن الدفعة السابعة.
وقال المرصد -في بيان- إن آثار التعذيب بدت واضحة على الأجساد الهزيلة للأسرى المحررين، مما يعكس حجم الجرائم الممنهجة والمعاملة غير الإنسانية التي تعرضوا لها داخل السجون الإسرائيلية.
وأكد المرصد وجود معلومات موثوقة تفيد بمقتل عشرات الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.
وأشار إلى أن إسرائيل تواصل إخفاء أيّ بيانات تتعلق بهم وتمارس جريمة الإخفاء القسري بحق مئات الأسرى والمعتقلين، حيث تمتنع عن كشف مصيرهم أو أوضاعهم الصحية.
وطالب المرصد بالضغط الدولي على إسرائيل لوقف جميع أشكال الاعتقال التعسفي، داعيا الدول المعنية إلى دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون.


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